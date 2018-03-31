Украинский художник создал обложку альбома Элтона Джона

Отмечается, что 27-летний художник из Черкасс, который работает в стиле «neon» с 2014 года, создал семь иллюстраций для пластинки.

Украинский художник Василий Колотуша создал обложку и иллюстрации для наполнения нового альбома Элтона Джона «Revamp».

Об этом пишет DTF Magazine.

Отмечается, что 27-летний художник из Черкасс, который работает в стиле «neon» с 2014 года, создал семь иллюстраций для пластинки.

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«На меня вышли из британской Studio Fury — они раньше уже работали с Universal Music и предложили сделать иллюстрации для обложки, наполнение диска, мерч и так далее», — рассказал Колотуша в комментарии изданию.

По его словам, обложка и другие иллюстрации — новые работы, а идея целиком принадлежит студии и клиенту.

«Они имели полный контроль над процессом работы, вплоть до выбора схемы цветов, ракурсов, деталей», — рассказал автор.

Альбом «Revamp», в который вошли каверы хитов Элтона Джона в исполнении известных музыкантов, увидит свет 6 апреля.

В трек-лист пластинки вошли композиции Сэма Смита, Эда Ширана, Майли Сайрус, Coldplay, Pink, Lady Gaga, Logic, Florence + The Machine, The Killers и других.

Напомним, ранее Дэвид Бекхэм использовал трек украинской группы «ДахаБраха» для анонса своего бренда.