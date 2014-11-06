Госпогранслужба ужесточила правила въезда и выезда из зоны АТО

Как сообщает Государственная пограничная служба, таким документом может быть паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, дипломатический или служебный паспорт, временное удостоверение гражданина Украины. При наличии детей обязательно иметь при себе свидетельство о рождении ребенка.

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Иностранные граждане и лица без гражданства въезжают и выезжают из зоны АТО через контрольные пункты въезда-выезда по документам для въезда и выезда из Украины, определенным ст. 15 закона "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

Иностранцы и лица без гражданства, следующие в отдельные районы Донецкой и Луганской областей, направляются в фильтрационные пункты для выяснения цели пребывания этих лиц в этой зоне при наличии: паспорта; соответствующей визы или вида на постоянное или временное проживание в Украине.