В Днепре задержали две группы мошенников, бравших кредиты по поддельным документам (видео)

В Полиции рассказали, что аферисты использовали утерянные или украденные паспорта, куда вклеивали свои фотокарточки.

В Днепре мужской дуэт работал в банках и торговых центрах. С фальшивым паспортом обходили с десяток точек выдачи кредитов за два дня, потом брали новый липовый документ и шли по схожему маршруту.

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Задержали аферистов с поличным. А вот женский дуэт мошенниц задержали прямо в банке, когда они считали 34 тыс. грн, полученные по фальшивым документам.

По такой схеме мошенники получили более 200 тыс. грн, говорится в сюжете ТСН. За эти деньги они покупали бытовую технику и затем продавали ее через сайты.

Одну группу мошенников задержали на горячем, когда они оформляли кредит на 20 тыс. грн для покупки телевизора.

Другой - женский дуэт попался, когда считал деньги в банке.

В Полиции говорят, что аферисты использовали утерянные или украденные паспорта куда вклеивали свои фотокарточки.