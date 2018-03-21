В Днепре задержали две группы мошенников, бравших кредиты по поддельным документам (видео)

11:29, 21 марта 2018
Общество
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Фото УНИАН

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Задержали аферистов с поличным. А вот женский дуэт мошенниц задержали прямо в банке, когда они считали 34 тыс. грн, полученные по фальшивым документам.

По такой схеме мошенники получили более 200 тыс. грн, говорится в сюжете ТСН. За эти деньги они покупали бытовую технику и затем продавали ее через сайты.

Одну группу мошенников задержали на горячем, когда они оформляли кредит на 20 тыс. грн для покупки телевизора.

Другой - женский дуэт попался, когда считал деньги в банке.

В Полиции говорят, что аферисты использовали утерянные или украденные паспорта куда вклеивали свои фотокарточки.

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Теги: #Днепр#кредит#кибермошенники