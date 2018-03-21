В Днепре задержали две группы мошенников, бравших кредиты по поддельным документам (видео)
11:29, 21 марта 2018Общество
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В Полиции рассказали, что аферисты использовали утерянные или украденные паспорта, куда вклеивали свои фотокарточки.
Мошенники обогатились на подан 200 тыс. грн \ Фото УНИАН
В Днепре мужской дуэт работал в банках и торговых центрах. С фальшивым паспортом обходили с десяток точек выдачи кредитов за два дня, потом брали новый липовый документ и шли по схожему маршруту.
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Задержали аферистов с поличным. А вот женский дуэт мошенниц задержали прямо в банке, когда они считали 34 тыс. грн, полученные по фальшивым документам.
По такой схеме мошенники получили более 200 тыс. грн, говорится в сюжете ТСН. За эти деньги они покупали бытовую технику и затем продавали ее через сайты.
Одну группу мошенников задержали на горячем, когда они оформляли кредит на 20 тыс. грн для покупки телевизора.
Другой - женский дуэт попался, когда считал деньги в банке.
В Полиции говорят, что аферисты использовали утерянные или украденные паспорта куда вклеивали свои фотокарточки.
Полиция задержала две группы мошенников, которые оформляли займы по поддельным документам
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