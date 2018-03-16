Умер выдающийся украинский академик

Валентин Мамутов был разработчиком Хозяйственного кодекса Украины.

Вчера, 15 марта, на 91-м году ушел из жизни академик Национальной академии наук Украины, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники Украины Валентин Мамутов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Института экономико-правовых исследований НАН Украины, директором которого был Мамутов.

Мамутов был одним из основателей науки хозяйственного права, основателем Донецкой школы хозяйственного права, разработчиком Хозяйственного кодекса Украины, основателем экономико-правового междисциплинарного направления в современном обществоведении, которое развилось на базе теории хозяйственного права, основателем научной школы городознавства.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля на 88-м году жизни скончался директор Института философии Мирослав Попович.