Умер выдающийся украинский академик

10:34, 16 марта 2018
Общество
426
Умер украинский академик Валентин Мамутов / фото iepd.kiev.ua

Читайте такжеУмер знаменитый физик Стивен Хокинг
Об этом сообщили в пресс-службе Института экономико-правовых исследований НАН Украины, директором которого был Мамутов.

Мамутов был одним из основателей науки хозяйственного права, основателем Донецкой школы хозяйственного права, разработчиком Хозяйственного кодекса Украины, основателем экономико-правового междисциплинарного направления в современном обществоведении, которое развилось на базе теории хозяйственного права, основателем научной школы городознавства.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля на 88-м году жизни скончался директор Института философии Мирослав Попович.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #НАН Украины