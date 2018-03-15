Убийство чемпиона Европы Лащенко в Одессе: обвиняемому в убийстве иностранцу продлили содержание под стражей

На следующих заседаниях суд заслушает свидетелей.

Малиновский районный суд Одессы сегодня продлил срок содержания под стражей гражданина Азербайджана Бабека Дамир-оглы Гасанова, обвиняемого в убийстве в 2015 году украинского спортсмена Сергея Лащенко.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, на заседании суд принял решение продлить иностранцу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

«Также прокурор предъявила доказательства, которые в дальнейшем приобщены к материалам дела, и заявила ходатайство о вызове свидетелей, которые были внесены в Реестр материалов досудебного расследования», - отметили в пресс-службе.

Судебное разбирательство отложено для вызова свидетелей.

Как сообщили в центре правового мониторинга «Гиднисть», сегодня на заседании рассматривались письменные доказательства, как пояснила прокурор Светлана Кологрева, выполнена важная часть процесса, в дальнейшем далее будут заслушиваться свидетели обвинения.

«В первую очередь, эти свидетели были очевидцами совершения преступления в больнице (где был убит Лащенко), также свидетели, которые видели, как выбегали из больницы. Мы заслушаем запись допроса засекреченного свидетеля. Если будут ходатайства, его вызовут в суд, но его допрос также будет засекреченным», - отметила прокурор.

Как сообщал УНИАН, чемпион Европы, мастер спорта по тайскому боксу Лащенко был убит в ночь на 8 апреля 2015 года в Одессе в больнице №1.

Сообщалось, что конфликт между двумя группами людей начался в центре города - на ул. Дерибасовской. Во время выяснения отношений произошла стрельба, в результате в вышеназванное медучреждение были доставлены трое человек, в том числе Лащенко, получивших огнестрельные ранения. Спустя некоторое время на территорию больницы ворвались 8 человек, один из которых начал стрелять. Затем злоумышленники скрылись. Лащенко получил смертельное ранение в сонную артерию.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").

Полиция в мае 2017 года завершила расследование и передала в Малиновский райсуд обвинительный акт в отношении гражданина Азербайджана Бабека Дамир-оглы Гасанова, подозреваемого в убийстве Лащенко.

В начале февраля 2017 года Гасанов был доставлен в Одессу из России, где был задержан по линии Интерпола и помещен в СИЗО.