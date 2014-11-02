Жители оккупированных боевиками городов заявили о вынужденном участии в псевдовыборах

Как передает корреспондент УНИАН, жители Луганска жалуются, что пришлось стоять в очередях к избирательным участкам по 3-4 и более часов на холоде. Некоторым становится плохо, остальные опасаются за свое здоровье. Температура воздуха в Луганске - 0 градусов, ветренно.

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Чтобы спасаться от переохлаждения, люди вынуждены стоять в очереди по очереди: одни члены семьи сменяют других.

"Мы вынуждены стоять и голосовать, так как нас предупредили, что без социальных карт не будет ни пенсий, никакой соцпомощи. Но самое смешное, что эти карты дадут нам скидку в половину стоимости проезда в электротранспорте, а он в городе не работает из-за оборванных во время обстрелов проводов. Троллейбусы и трамваи стоят", - говорят луганчане.

По их словам, работа избирательных участков организована плохо: жителей многих кварталов и улиц "согнали" голосовать на одном участке. Из-за длинных очередей многие боятся, что не смогут уехать домой, так как транспорт в городе до сих пор ездит до 18.00, лишь некоторые маршруты продлены до 22.00.

Недовольство у людей нарастает. К тому же они признаются, что практически не знают никого из 4-х кандидатов на пост "главы ЛНР", а претендентов в "Народный совет" - тем более.