"ЛНР" заявляет о продлении времени для голосования на псевдовыборах

Как говорится в сообщении "ЛНР", данное решение обусловлено "высокой явкой" избирателей.

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"Члены наблюдательных комиссий сообщают, что на всех избирательных участках "ЛНР" стоят очереди. Единственное, в чем есть проблема – возможная нехватка бюллетеней - всего было отпечатано по 1 млн бюллетеней по выборам главы и "Народного совета", - сказано в сообщении.

Также говорится, что в "ЛНР" по состоянию на 14.00 проголосовало более 300 тыс. избирателей.