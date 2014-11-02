"ЛНР" заявляет о продлении времени для голосования на псевдовыборах
16:13, 02 ноября 2014Общество
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Террористическая организация "ЛНР" заявляет о решении "Центральной избирательной комиссии" продлить время работы избирательных участков до 22.00.
REUTERS
Как говорится в сообщении "ЛНР", данное решение обусловлено "высокой явкой" избирателей.
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"Члены наблюдательных комиссий сообщают, что на всех избирательных участках "ЛНР" стоят очереди. Единственное, в чем есть проблема – возможная нехватка бюллетеней - всего было отпечатано по 1 млн бюллетеней по выборам главы и "Народного совета", - сказано в сообщении.
Также говорится, что в "ЛНР" по состоянию на 14.00 проголосовало более 300 тыс. избирателей.
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