СБУ: Террористы готовят провокации в день "выборов" в "ДНР" и "ЛНР"

Об этом в эфире "Шустер Live" сказал советник главы СБУ Маркиян Лубкивский

"Это оперативная информация СБУ: готовятся серьезные провокации, чтобы потом обвинить украинскую власть в том, что она сорвала эти выборы, обвинить Национальную гвардию, СБУ и так далее", - отметил он.

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"У нас есть информация о том, что завозится униформа, заезжают люди, чтобы эти провокации провести", - сказал советник главы СБУ и добавил, что процесс голосования на этих "выборах" является опасным.