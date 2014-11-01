СБУ: Террористы готовят провокации в день "выборов" в "ДНР" и "ЛНР"
01:09, 01 ноября 2014Политика
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Террористы ДНР и ЛНР в день "выборов" 2 ноября готовят провокации с тем, чтобы обвинить в этом украинскую власть.
REUTERS
Об этом в эфире "Шустер Live" сказал советник главы СБУ Маркиян Лубкивский
"Это оперативная информация СБУ: готовятся серьезные провокации, чтобы потом обвинить украинскую власть в том, что она сорвала эти выборы, обвинить Национальную гвардию, СБУ и так далее", - отметил он.
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"У нас есть информация о том, что завозится униформа, заезжают люди, чтобы эти провокации провести", - сказал советник главы СБУ и добавил, что процесс голосования на этих "выборах" является опасным.
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