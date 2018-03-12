Повышение пенсий военным: обещанного три года ждут

В Украине пенсионная реформа с опозданием на полгода, но, наконец-то, коснулась и военных. В марте-апреле почти пятистам тысячам военнослужащих начнутся первые повышенные выплаты. Осуществляться они будут не из Пенсионного фонда, а исключительно за средства госбюджета. На эти цели выделяется 7 миллиардов гривен. Причем перерасчет будет проведен «задним числом» - с 1 января 2018 года. В среднем пенсии вырастут на 1,5 тысячи гривен.

Второй этап запланирован с 1 января 2019 года, третий - с 1 января 2020 года. В итоге, пенсии военнослужащих увеличатся вдвое. Вот только этот поэтапный план, как отметил глава Минсоцполитики Андрей Рева, будет осуществлять «с учетом наших финансовых возможностей».

Впрочем, проблема будущего социального обеспечения военных заключается не только в наличии средств. С учетом того, как принималось решение о нынешнем повышении соцвыплат, эпопея с пенсиями для военнослужащих далека от завершения.

История «в лицах»

Все началось с принятия Верховной Радой в октябре 2017 года пенсионной реформы, благодаря которой были пересчитаны в сторону повышения социальные пенсии. Однако это не коснулось военных и силовиков. Как уверяли в Кабмине, чтобы они стали участниками процесса, необходимо было принять специальный закон. Этого документ не был подготовлен в срок. Впрочем, и на сегодня его не существует.

В правительстве пояснили, что главная проблема – сложности процесса разработки такого документа. Дело в том, что у военнослужащих, которые сейчас выходят на пенсию, и тех, кто ушел на заслуженный отдых 20 лет назад, втрое отличаются расчетные суммы. То есть, с учетом нынешних изменений должностных окладов военных, необходимо повысить пенсии и тем, кто уже в отставке. На все про все потребуется около 36 миллиардов гривен. Сейчас выделение таких средств – вещь для Украины неподъемная.

Но возмущение «забытых» ветеранов изо дня в день набирало обороты. Мирные акции протеста в большинстве городов переросли в блокирование автотрасс, затем - Кабмина и Верховной Рады, сессий местных советов.

Осознавая, что ситуация накаляется, Кабмин 21 февраля текущего года принял решение о пересчете и повышении пенсий военным без принятия законодательных изменений. Не понадобилась и сложная процедура обсуждения нововведений, о чем долгое время твердили в Минсоцполитики, - ни согласования с Советом национальной безопасности и обороны, ни обсуждения в парламентских комитетах. Все свелось к минимуму – утверждению постановления Кабмина.

При этом в правительстве сообщили: для полного решения проблем пенсионного обеспечения военнослужащих и силовиков все равно необходимо принятие законодательных актов. Это очень важно, чтобы установить повышение размера пенсии в зависимости от того, принимал ли человек участие в боевых действиях. Но пока вопрос остается не урегулированным. Те, кто воевал, и кто к этому не причастен, на сегодня будут получать одинаковую пенсию.

Эксперты видят странность в том, что военнослужащих, благодаря правительственному постановлению, в выплатах уравняли, а вот силовики получили особые привилегии.

Так, все категории пенсионеров МВД с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 будут получать пенсионные выплаты в новом перечисленном размере, плюс доплата за 2016 год. С 1 января 2019 по 31 декабря 2019 - старый размер пенсии плюс 75% от суммы повышения, а с 1 января 2020 - полноценно новый пересчитанный размер пенсий.

Эксперт Реанимационного пакета реформ Илья Несходовский, считает, что постановление Кабмина появилось не случайно. Законопроект о пенсиях военнослужащих, столь необходимый для наведения порядка в этой сфере, заблокирован не потому, что процедура прохождения сложная, а потому, что отдельное ведомство хотело иметь преференции в этом вопросе. «МВД выставило условие – поставить сотрудников ведомства в более удачное положение по сравнению со всеми другими военными пенсионерами. Вот и вся ситуация с законом. Сейчас, благодаря постановлению Кабмина, МВД получило преференции», - отметил эксперт.

По его мнению, закон о пенсиях военных необходим, но постановление Кабмина сняло все политические моменты, поэтому документ может «зависнуть» надолго. Сомневается он и в том, что «ошибки» правительства в нем удастся исправить: «Постановление утверждено, в законе, конечно, некоторые его положения можно частично исправить. Но, с учетом особенностей нашего законотворчества, как все будет, сказать сложно. Все на совести властей».

Народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина также считает, что в постановлении Кабмина – большая несправедливость, поскольку документ предусматривает однобокий подход по отношению к военнослужащим. Поэтому без нового закона нормализовать ситуацию невозможно. «Никакими подзаконными актами, постановлениями правительства нельзя нормализовать ситуацию, установить справедливую индексацию пенсий, сделать их перерасчет соответствующим принципам, которые уже введены в отношении остальных пенсионеров. Поэтому такие изменения нужно вносить исключительно путем законодательства», - сказала Южанина.

А зачем вообще нужно было принимать постановление, и, тем более, зачем понадобился новый закон, если в Украине такой… уже действует?

Закон не по карману

В Украине перерасчет пенсий военным должен соответствовать выписанным четверть века назад правилам – с 1992 года. Происходить это должно при любом изменении денежного обеспечения в Украине, в том числе, уровня минимальной зарплаты или прожиточного минимума. Кроме того, пенсии должны быть пересчитаны, если меняется размер хотя бы одного из денежных обеспечений военнослужащих - оклада, надбавки за звание, за выслугу лет, за ученую степень, различных премий и т.д. Ведь можно было внести в закон изменения в отношении участников боевых действий и только лишь?

Экономический аналитик Александр Ткач, считает, что необходимости в новом законе нет. Просто по нормам действующего [закона] пересчитать пенсии военным нет возможности из-за отсутствия средств. «Я являюсь членом рабочей группы при Минсоцполитики, которая создана по поручению премьер-министра и занимается пенсионными вопросами, к которым относится и пенсия для военных. Так вот, никто никакой новый закон или постановление, не обсуждал, все под грифом секретности. Причем еще придумали, что закон нужно обсуждать с СНБО. Это – полная чушь. Никакой новый закон вообще не нужно разрабатывать. Просто людям морочат голову. Нет денег, чтобы пересчитать им пенсии по действующему закону. Для этого необходимо более 40 миллиардов гривен. Дефицит Пенсионного фонда – свыше 139 миллиардов гривен. Но обещано было поднять военным пенсии – вот и повысили, на копейки», - рассказал эксперт.

По его мнению, то, что сейчас происходит – еще один образец ручного управления экономикой, в частности, социальной защитой, чего в цивилизованном государстве быть не должно. Эксперт убежден: написать новый закон хотят только по одной причине – оптимизировать затраты. «Новый закон нужен только для оптимизации затрат. Чтобы это сделать, просто-напросто выпишут новую формулу расчета, новые коэффициенты. Пока решили дать по тысячи гривен всем, а потом будут решать, как же навести порядок и восстановить справедливость», - сказал Ткач.

С другой стороны, решить проблему военных пенсионеров «проще пареной репы». Есть закон - обращаешься в суд, и все выплаты должны быть пересмотрены. Но не тут-то было.

По решению Кабмина от 2008 года, соцвыплаты для этой категории граждан пересматриваются при условиях, определенных Кабинетом министров. Но уже десять лет таких «условий» не существует. Поэтому если даже Фемида будет на вашей стороне, Пенсионный фонд пересчитывать пенсию не будет, аргументируя это тем, что нет соответствующего решения Кабинета министров. Круг замкнулся.

Проблема того, что пенсия военнослужащего сравнялась с пенсией гражданского человека, копилась в Украине годами. Но воинская служба – особая государственная служба, и людям, которые рискуют своей жизнью ради свободы и суверенитета Родины, государством должны быть обеспечены привилегии, в том числе и в пенсионном обеспечении. Возможно, правительство в новом законе все расставит на свои места. Вот только когда он появится, тяжело сказать. Все может получится, как с пенсионной реформой, когда адекватное повышение пенсий не коснулось 1,5 миллиона украинцев, которым доплатили копейки. И все потому, что в то время, когда они уходили на заслуженный отдых, их зарплата была мизерной. Причем в этом случае не играет роли трудовой стаж, хотя он может быть далеко за 35 лет. Теперь правительство заявило, что займется разработкой механизма, который позволит сделать роль стажа выше заработной платы при начислении пенсий. Но вот только в Кабмине не сообщили, когда этого ожидать…

Нана Черная