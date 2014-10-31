На месте крушения малайзийского Боинга на Донбассе найдены человеческие останки

На месте крушения малайзийского Boeing 777 под Донецком обнаружены человеческие останки. Об этом сообщил на пресс-конференции в Гааге премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает ТАСС.

"Экспертам (Нидерландов, Украины и ОБСЕ) удалось обнаружить останки пассажиров, которые теперь будут транспортированы в Харьков, откуда после судебно- медицинской экспертизы их отправят в Нидерланды", - уточнил Рютте.

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По его оценке, обстановка вокруг места катастрофы переменчивая. "Один день все тихо, а на следующий день там проходят ожесточенные бои", - рассказал журналистам Рютте.

Как сообщал УНИАН, Boeing 777 Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля над Донецкой областью. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.