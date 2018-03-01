НАБУ из-за данных в декларации пришло с обысками к судье Шевченковского райсуда

Постановлением следственного судьи Соломенского районного суда города Киева было дано разрешение на отыскание и изъятие определенных документов.

Сегодня, 1 марта, детективы НАБУ провели обыск в личном кабинете судьи Шевченковского районного суда города Киева.

Об этом говорится в сообщении на сайте Судебной власти Украины. Отмечается, что следственные действия осуществлены в соответствии с постановлением Соломенского районного суда города Киева от 28 февраля 2018 года.

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«Указанное следственное действие было осуществлено в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации)», – уточняется в сообщении.

Постановлением следственного судьи Соломенского районного суда города Киева было дано разрешение на отыскание и изъятие определенных документов.

Как заявили в суде, в ходе обыска детективами НАБУ были изъяты вещи, «разрешение на отыскание и изъятие которых по постановлению следственного судьи предусмотрено не было».