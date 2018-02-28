ГПУ сообщила о подозрении трем экс-руководителям подразделений Одесской милиции по делу "2 мая"

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Следователи Генеральной прокуратуры Украины сообщили о подозрении трем бывшим руководителям структурных подразделений Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Одесской области по результатам расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Читайте такжеСуд из-за непогоды не смог провести заседание по делу о массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 годаОб этом сообщает Отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

"26 февраля 2018 года Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины по результатам расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, сообщено о подозрении трем бывшим руководителям структурных подразделений ГУ МВД Украины в Одесской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозрение объявили за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (умышленное использование власти или служебного положения, причинившее вред правам, свободам и интересам граждан, государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 3 ст. 135 УК Украины (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии, и лишенного возможности принять меры к самосохранению, повлекшее смерть потерпевшего).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В ГПУ напомнили, что, по предварительным результатам расследования, по этому делу направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника ГУ МВД Украины в Одесской области и сообщено о подозрении и объявлен в розыск заместитель начальника ГУ МВД Украины в Одесской области. В настоящее время направлено ходатайство в РФ об осуществлении экстрадиции последнего в Украину. Также в суде рассматривается обвинительный акт в отношении трех руководителей структурных подразделений ОГУ ГУ МВД Украины в Одесской области по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 367 УК Украины, об освобождении 04.05.2014 из изолятора временного содержания 63 человек, задержанных за участие в массовых беспорядках 2 мая 2014 в г.. Одессе. года

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены нескольких человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагалось палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в которой также погибли люди.