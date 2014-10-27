Из-за шторма на Керченской переправе застряли более полутысячи автомобилей

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Единую транспортную дирекцию.

Из-за сильного ветра Керченская паромная переправа была закрыта в ночь на пятницу и не работает до сих пор. Еще накануне утром очереди на паром в портах "Кавказ" и "Крым" ожидали в общей сложности около 200 машин, на грузовой паромной линии "Новороссийск-Керчь" застряли в "пробке" из-за шторма всего более 670 фур.

По данным дирекции, в настоящее время на пассажирской линии — в порту "Кавказ" — погрузку ожидают 320 легковых автомобилей, в порту "Крым" — 245 машин. На грузовой линии ситуация почти не изменилась, там очереди на паром ждут в общей сложности 710 фур.

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"Грузовая и пассажирская линии до сих пор закрыты до улучшения погодных условий. На 10.00 мск сила ветра составляет 15-20 метров в секунду", — говорят в дирекции.

Ранее дирекция уже сообщала, что из-за возможных чрезвычайных происшествий, связанных с усилением ветра, грузовая и пассажирская линии будут работать в зависимости от погодных условий.