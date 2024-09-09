Один из воздушных шаров провалился на 6 тысяч метров в воздушный карман, созданный гравитационной волной.

Затмения Солнца посылают гравитационные волны на Землю, которые оставляют следы.

Как пишет New Atlas, ученые впервые измерили эти гравитационные волны. Они способны создавать воздушные карманы, которые поднимаются вверх, а затем опускаются на прежнее место, после чего снова нагреваются и цикл повторяется.

"Это создает знакомую волновую картину, которую можно увидеть на радиолокационных изображениях и даже иногда с земли, когда облака собираются на вершинах, а чистый воздух остается во впадинах. Триггерами гравитационных волн могут быть такие вещи, как горные хребты, штормовые очаги и даже просто разница температур между дневной и ночной. Таким образом, давно предполагалось, что солнечные затмения будут иметь подобное влияние на атмосферу", - отмечает издание.

Проект Nationwide Eclipse Ballooning Project (NEBP) объединил международные группы студентов, которые запускали метеорологические шары во время затмений. Каждый из них был оснащен радиозондом, который измерял температуру, местоположение, влажность, направление и скорость ветра. Данные регистрировались каждую секунду и передавались на землю. В 2019-2020 годах эксперимент ничего не дал, из-за ошибок в сборе информации и плохой погоды.

Однако во время затмений в 2023 и 2024 годах ученые смогли получить результат. Они запускали метеорологические шары из разных мест, ограниченных траекторией полного затмения. Также внимание уделили погоде и отсутствием близлежащих гор.

В результате один из воздушных шаров упал с высоты 25 900 до 19 800 м во время затмения. Также были обнаружены характерные признаки атмосферных гравитационных волн.

"Мы объединили все данные в соответствии со временем, и когда мы построили этот временной ряд, я уже видел полосы в сигнале", - сказал Цзе Гун, один из участников исследования.

Предварительные результаты, которые были представлены на летней встрече Американского астрономического общества, доступны онлайн. 360-градусное видео с камер на одном воздушном шаре во время затмения можно увидеть ниже.

Научные исследования

Как сообщал УНИАН, недавно космический аппарат "Новые горизонты", который сейчас находится на расстоянии почти 60 астрономических единиц от Солнца, нашел скрытую и неизвестную до этого часть на краю Солнечной системы.

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