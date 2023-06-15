Статуэтка представляет собой модель египетской богини Хатхор.

3000-летняя статуэтка египетской богини была найдена на пляже Пальмахим на юге Израиля, примерно в 17 милях к югу от Тель-Авива.

Как пишет Newsweek, статуэтку заметила в волнах 74-летняя Лидия Марнер. По данным управления древностей Израиля, она представляет собой модель египетской богини Хатхор.

"Это был очень штормовой день, волны были высокими, погода была зимней… Мы шли вдоль моря, когда я вдруг заметил приближающийся ко мне камень", - рассказала Лидия Марнер.

Известно, что Хатор была древнеегипетской богиней солнца, считавшейся одной из самых могущественных.

По словам историка искусства Лиама Дэвиса, Хатор часто изображали как богиню-корову или как женщину с коровьими рогами и солнечным диском на голове, которые символизировали плодородие и изобилие:

"Она ассоциировалась с любовью, красотой, музыкой, танцем, радостью, материнством и женской силой. Считалось, что она защищает женщин во время родов и помогает умершим в загробной жизни, выступая проводником".

На одесском пляже выловили византийскую амфору

Как писал УНИАН, на днях жители Херсона на одесском пляже выловили византийскую амфору.

Переселенцы спасали пресноводных черепах на пляже, как вдруг увидели непривычный сосуд, приближающийся к берегу. Историк по специальности Юрий Пословский выловил сосуд из воды и понял, что это византийская амфора.

Находку передали в разграбленный россиянами Херсонский областной краеведческий музей.