Необычная галактика находится примерно в 450 миллионах световых лет от Земли.

Ученые с помощью телескопа "Хаббл" сфотографировали причудливую галактику с длинными рукавами. Снимок был опубликован на сайте обсерватории.

В центре снимка изображена спиральная галактика. У нее яркое ядро с пятнами темной пыли и нечеткие, тусклые спиральные рукава с пятнами ярко-синего цвета. В правом верхнем углу находится оранжевая эллиптическая галактика меньшего размера, а фон усеян множеством крошечных звезд и галактик

Как сообщается, эта необычная галактика находится созвездии Форнакс примерно в 450 миллионах световых лет от нас. Центр этого объекта напоминает обычную спиральную галактику, а длинные потоки звезд тянутся от галактического ядра, как причудливо вытянутые спиральные рукава. По словам ученых - это приливные потоки, вызванные каким-то случайным взаимодействием в прошлом галактики.

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Снимки Хаббла

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад телескоп Hubble сделал новое яркое фото космической дымовой завесы, усеянной звездами.

А еще ранее ученые показали, как выглядит необычная туманность в созвездии Ориона - так называемую "замочную скважину".

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