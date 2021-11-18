Генпрокурор надеется, что платформа действий, которую создадут на Международном форуме по киберпреступлениям, позволит скоординировать усилия против вызовов в цифровой сфере.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла Международный форум по кибербезопасности, который пройдет 18-19 ноября в Киеве. Во время своего выступления она анонсировала создание платформы совместных действий для противодействия киберпреступлениям.

Об этом Венедиктова сообщила в Facebook.

По словам генпрокурора, форум собрал экспертов из разных уголков мира для того, чтобы сделать цифровой мир безопасным.

"Международный форум кибербезопасности объединил наших европейских коллег, специалистов из Японии, Аргентины, Марокко и представителей украинских правоохранительных и государственных органов", — отметила Венедиктова.

Читайте такжеИсследование ESET: киберпреступники атакуют государственные сайтыГенпрокурор отметила, что кибератаки в мире осуществляются каждые полминуты. В среднем ежедневно осуществляется более 2000 киберпреступлений. Поскольку кибератаки становятся все более интеллектуальными, опасными и не имеют географических границ, реакция на них должна быть молниеносной, законной и строгой.

"За последний год в три раза увеличилось количество запросов наших иностранных коллег о международной правовой помощи именно в сфере противодействия киберпреступлениям. Мы совместно с правоохранителями США, ФРГ, Южной Кореи, Франции и других стран провели успешный ряд спецопераций, в ходе которых была пресечена деятельность сверхмощных кибергруппировок. Это и операция "Emotet" в отношении группы преступников-хакеров, которая с помощью самого распространенного в мире вредоносного программного обеспечения нанесла общий ущерб физическим и юридическим лицам на 2,5 миллиарда долларов США. И обезвреживания кибергруппировки, которая осуществляла атаки вирусом-шифровальщиком "CLOP" на серверы американских и корейских компаний. Ущерб от противоправных действий составил более 500 млн долларов США", — сообщила генпрокурор.

Венедиктова также напомнила, что недавно впервые в истории Украины состоялся процесс передачи немецким компетентным органам автомобилей элит-класса, стоимостью более 1 млн евро, которые являются доказательствами в деле по международной мошеннической схеме.

Генпрокурор уверена, что в глобальном масштабе без скоординированных действий компетентных органов между собой эффективное противодействие и расследование преступлений этой категории не будут результативными. Однако Офис генпрокурора развивается в направлении расследования киберпреступлений. В ведомстве ввели новую киберспециализацию прокуроров и создали соответствующее подразделение, а Департамент международно-правового сотрудничества активно сотрудничает с иностранными коллегами.

Украинские IT-специалисты пользуются уважением и спросом на международном рынке, однако Украина сейчас стала и одним из мировых хабов киберпреступности. Наша цель, чтобы новые технологии меняли жизнь к лучшему, а не давали более широкие возможности для злоупотреблений, правонарушений и мошенничеств. Я надеюсь, что наш Международный форум по кибербезопасности и платформа действий, которую мы на нем создадим позволит нам направить синергию наших усилий на преодоление вызовов безопасности в цифровой сфере, - заключила Венедиктова.

Международный форум по кибербезопасности продлится 18-19 ноября в Киеве. Событие инициировал Офиса генерального прокурора для создания платформы активного диалога и взаимодействия для преодоления вызовов цифрового мира.

Мероприятие объединило более 80 экспертов из более 20 стран мира. Они встретились для обмена лучшими практиками в этой сфере и наработки совместных решений по противодействию киберпреступлениям и эффективному их расследованию.

Как сообщал УНИАН, в МВД признали, что в Украине за последние 5 лет количество киберпреступлений выросло в два с половиной раза. По оценкам ведущего исследования кибербезопасности Cybersecurity Ventures, к 2021 году глобальные убытки от киберпреступлений достигнут почти 6 трлн долларов США в год. В целом в мире киберпреступления растут на 30-40% в год.

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Автор: Марта Гичко