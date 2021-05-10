Учёные считают, что людей могли загрызть гиены / фото Ministry of Culture

В 100 километрах от Рима археологи нашли кости девяти неандертальцев.

Читайте такжеОбломки неуправляемой китайской ракеты упали в океанОб этом сообщают в Министерстве культуры Италии, пишет TJournal.

Археологи обнаружили в пещере Гуаттари останки семерых мужчин, одной женщины и подростка.

Предполагается, что они жили в разные периоды времени.

Самым древним останкам может быть около 100 тысяч лет, а молодым - от 50 до 68 тысяч. Также в пещере нашли кости гиен, слона, носорога, пещерного медведя и зубра.

Учёные предполагают, что людей могли загрызть гиены - на черепе одного из них есть след от укуса, а на костях - следы зубов. Пещера могла быть логовом животных или домом людей. 

«Это необычное событие, о котором будет говорить весь мир», - заявил министр культуры Италии Дарио Франческини. 

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Автор: Людмила Жерновская