В 100 километрах от Рима археологи нашли кости девяти неандертальцев.
Читайте такжеОбломки неуправляемой китайской ракеты упали в океанОб этом сообщают в Министерстве культуры Италии, пишет TJournal.
Археологи обнаружили в пещере Гуаттари останки семерых мужчин, одной женщины и подростка.
Предполагается, что они жили в разные периоды времени.
Самым древним останкам может быть около 100 тысяч лет, а молодым - от 50 до 68 тысяч. Также в пещере нашли кости гиен, слона, носорога, пещерного медведя и зубра.
Учёные предполагают, что людей могли загрызть гиены - на черепе одного из них есть след от укуса, а на костях - следы зубов. Пещера могла быть логовом животных или домом людей.
«Это необычное событие, о котором будет говорить весь мир», - заявил министр культуры Италии Дарио Франческини.
This chin & mandible of a Neanderthal human found in the Grotta Guattari cave south of Rome. Archeologists have differentiated 9 different individuals, some perhaps killed by hyenas, 8 adults and 1 child. The oldest dates from 90-100,000 years ago. @CBCNews. pic.twitter.com/lOhwvpn3Qg— Megan Williams (@MKWilliamsRome) May 8, 2021
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