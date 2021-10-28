Новооткрытые сооружения расположены на большой территории, охватывающей регион ольмеков и западную низменность майя.

Ученые с помощью технологии LiDAR (измерение расстояний при помощи лазера, - УНИАН) нашли на юге Мексики 478 прямоугольных и квадратных остатков сооружений, датированных 1050-400 годами до нашей эры.

Об этом сообщает Sci-News со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature.

Новые комплексы расположены на большой территории, охватывающей регион ольмеков и западную низменность майя. Они были построены различными группами почти за тысячелетия до расцвета цивилизации майя.

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Сооружения имеют схожие черты с теми, что расположены в городе ольмеков Сан-Лоренцо, пик расцвета которого пришелся на период между 1400 и 1100 годами до нашей эры.

Данные LiDAR также показали, что в Сан-Лоренцо основой архитектурного дизайна было прямоугольное пространство - сооружения большие по горизонтали, но не по вертикали. Центральное прямоугольное пространство в Сан-Лоренцо, возможно, служило шаблоном для более поздних сооружений.

Этот формат был формализован и распространен после упадка Сан-Лоренцо в результате интенсивного взаимодействия в разных регионах.

Ольмеки и майя: что известно

Ольмеки - один из древних народов Центральной Америки, обитавших на территории современной Мексики в доколумбовую эпоху. Первая известная цивилизация Центральной Америки, достигшая расцвета между 1250 и 400 годами до н.э. Предполагается, что элементы культуры ольмеков могли быть заимствованы почти всеми последующими цивилизациями региона. Первой древней столицей ольмекской цивилизации считается город Сан-Лоренсо-Теночтитлан (около 1200-900 гг. до н.э.)

Майя - одна из цивилизаций Месоамерики, известная своей развитой письменностью, достижениями в искусстве, астрономии и архитектуре. Цивилизация мая начала формироваться в доклассическую эпоху (1999 до н.э. - 250 н.э.), достигла расцвета в классический период (250-900) и продолжала существовать в горной Гватемале и на Юкатане вплоть до прибытия конкистадоров. Они строили большие каменные города, большинство из которых были покинуты еще до прибытия европейцев.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые обнаружили самую большую и самую старую из известных сооружений, построенных цивилизацией майя. По оценкам исследователей, платформу соорудили между 1000 и 800 годом до нашей эры.

Также, в археологической зоне Кулуба, которая находится на полуострове Юкатан в Мексике, нашли древний дворец майя. Строительные материалы указывают на то, что дворец использовали в два исторических периода.

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Автор: Александр Топчий