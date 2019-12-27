В джунглях нашли большой дворец майя, которому более тысячи лет

Археологи отмечают, что дворец хорошо сохранился.

В археологической зоне Кулуба, которая находится на полуострове Юкатан в Мексике, нашли древний дворец майя.

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Об этом сообщает пресс-служба Национального института антропологии и истории (INAH), передает liga.net.

Археологи отмечают, что здание имеет внушительные размеры: длина – 55 м, ширина – 15 м, высота – 6 м.

Строительные материалы указывают на то, что дворец использовали в два исторических периода. Первые камни заложили в период поздней классики (600−900 года нашей эры), а затем была реновация в период высокой классики (850−1050 года нашей эры).

По словам специалистов, хорошо сохранились лестницы и подвальные помещения. Сейчас они продолжают изучать находку, освобождая ее от растительности.