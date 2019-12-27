цей матеріал доступний українською

В джунглях нашли большой дворец майя, которому более тысячи лет

09:17, 27 декабря 2019
Наука и IT
512 0
Хорошо сохранились лестницы и подвальные помещения дворца \ скриншот с видео

Читайте такжеВ Мексике нашли останки полтысячи конкистадоров, принесенных в жертву ацтеками

Об этом сообщает пресс-служба Национального института антропологии и истории (INAH), передает liga.net.

Археологи отмечают, что здание имеет внушительные размеры: длина – 55 м, ширина – 15 м, высота – 6 м.

Строительные материалы указывают на то, что дворец использовали в два исторических периода. Первые камни заложили в период поздней классики (600−900 года нашей эры), а затем была реновация в период высокой классики (850−1050 года нашей эры).

По словам специалистов, хорошо сохранились лестницы и подвальные помещения. Сейчас они продолжают изучать находку, освобождая ее от растительности.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Мексика#цивилизация майя