Официальные лица Гавайев призвали людей готовиться к "бегству в спешке".

Вулкан Мауна-Лоа, который находится на Гавайях, показывает признаки того, что скоро может начаться его извержение.

Об этом пишет издание Sky UK.

Официальные лица призвали людей готовиться к "бегству в спешке".

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Ученые говорят, что новое извержение в ближайшее время маловероятно, но внимательно следят за ними из-за землетрясений на вершине вулкана.

Они происходят из-за увеличения потока магмы под земной поверхностью. Хотя в последние дни землетрясения стали реже, есть вероятность, что они могут вернуться.

Агентство гражданской обороны Гавайев рассказывает людям, как подготовиться к худшему. Им сказали собрать "походную" сумку с едой, выбрать безопасное место и составить план встречи с друзьями и семьей.

"Не паникуйте, но вы должны знать, что вы живете на склонах Мауна-Лоа. Существует вероятность какой-то лавовой катастрофы", - сказал администратор гражданской обороны округа Гавайи Талмадж Магно.

По словам Магно, на долю вулкана приходится 51% суши острова, поэтому извержение будет иметь катастрофические последствия для большей части острова. Агентство нацелено на спасение людей, живущих рядом с жерлами вулкана, поскольку у них будет меньше времени, чтобы отреагировать, если уровень угрозы извержения будет повышен до "неизбежного".

Вулкан Мауна-Лоа: что о нем известно

Мауна-Лоа находится на высоте 13 679 футов (4 169 м) над уровнем моря и возвышается над соседним вулканом Килауэа, извержение которого произошло в 2018 году и уничтожило 700 домов.

Мауна-Лоа извергался 33 раза с 1843 года, а во время извержения в 1950 году лава растеклась на 15 миль за три часа.

Чиновники говорят новым жителям, которых не было рядом во время последнего извержения Мауна-Лоа 38 лет назад, быть готовыми.

Извержения вулканов

На итальянском острове Стромболи проснулся вулкан. Он изверг масштабный поток лавы в море, а густой дым покрыл всю территорию вокруг вулкана.

В Новой Зеландии супервулкан кальдерного типа Таупо вновь проявляет активность. Его извержение в 232 году нашей эры привело к катастрофическим последствиям для Земли.