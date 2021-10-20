Google удалось заблокировать 1,6 миллиона фишинговых сообщений

Компания Google предотвратила массированную атаку "русскоговорящих хакеров" на YouTube-блогеров. На данный момент большинство аккаунтов восстановлены.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С конца 2019 года наша команда помешала фишинговой кампании, организованной с целью получения финансовой выгоды от пользователей YouTube с применением вредоносной программы по получению доступа к cookie-файлам", - говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что хакеров "набирали на русскоязычном форуме". Блогеров "заманивали при помощи ложных сообщений о возможности сотрудничества", а именно размещением рекламой антивирусных программ, музыкальных проигрывателей, онлайн-играм или программ для видеомонтажа.

Читайте такжеВ Украине крупную сеть аптек взломали хакерыХакеры крали данные блогеров, рассылая "опасные" письма на адреса, которые пользователи YouTube указывали на своих страницах. В письме содержалась ссылка на сайт, который содержал вредоносную программу.

Таким образом, хакеры получали доступ к cookie-файлам на компьютере блогера и его данным, благодаря чему поучали доступ к их YouTube-каналам. После чего хакеры продавали канал на черном рынке или использовали для махинаций с криптвалютой. Стоимость аккаунта составляла от 3 до 4 тысяч долларов.

Google удалось заблокировать 1,6 миллиона фишинговых сообщений и восстановить 99% украденных аккаунтов.

Как ранее сообщал УНИАН, за последний год российские киберпрестурники стали намного активнее. Хакеры из Российской Федерации совершили более половины всех кибератак в мире.

Автор: Анастасия Горбачева