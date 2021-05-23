Также видеосервис введет налоги для блогеров, живущих за пределами США.

Американский видеохостинг YouTube с 1 июня начнет размещать рекламу во всех видеозаписях, представленных на базе платформы, в том числе и на каналах, не включенных в партнерскую программу.

Об этом говорится в новых правилах конфиденциальности видеоресурса. Согласно новым правилам, с 1 июня начнут действовать обновленные условия использования YouTube, в том числе и право на монетизацию видеохостингом контента.

Читайте такжеYouTube начнет тестировать скрытие счетчика дизлайков под видеороликамиТакже видеосервис введет налоги для блогеров, живущих за пределами США. Полученная от просмотров в США прибыль будет облагаться налогом. Речь идет в том числе о доходах, полученных через сервис YouTube Premium, суперчат и спонсорство. В связи с этим авторы контента должны будут предоставить сервису Google AdSense налоговую информацию, наименование юридического лица и коммерческое название. Если эти данные не будут направлены до 31 мая 2021 года, то видеохостинг может удерживать до 24% от доходов с просмотров, говорится в правилах предоставления налоговой информации Google, передает kommersant.

Новые условия будут распространены и на сервис «YouTube детям». В том случае, если им пользуется ребенок, правила от его имени принимает родитель. Для американских пользователей платформы эти правила вступили в силу в ноябре 2020 года.

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Автор: Ирина Погорелая