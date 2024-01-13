Огромный город, который просуществовал тысячу лет с населением не менее 10 000 человек, был обнаружен археологами в тропических лесах Амазонки.

Археологи нашли в тропических лесах Амазонки огромный затерянный древний город, где около 2000 лет назад проживало не менее 10 000 фермеров. Ряд курганов и захороненных дорог в Эквадоре впервые заметил более двух десятилетий назад археолог Стивен Ростейн. Об этом сообщает Science.

Отмечается, что недавнее картографирование с помощью технологии лазерных датчиков выявило, что эти места были частью густой сети поселений и соединительных дорог, спрятанных в лесистых предгорьях Анд, которая просуществовала около 1000 лет.

"Это была затерянная долина городов. Это невероятно", - сказал Ростейн, который руководит исследованиями в Национальном центре научных исследований Франции.

Согласно исследованию, поселения были заселены народом упано между примерно 500 г. до н. э. и 300-600 гг. н. э. – периодом, примерно совпадающим с Римской империей в Европе.

"Жилые и парадные сооружения, возведенные на более 6 тыс. земляных насыпей, окружали сельскохозяйственные поля с дренажными каналами. Самые большие дороги имели ширину 33 фута и простирались на 6-12 миль", - говорится в материале.

Некоторые ученые считают, что здесь могли проживать сотни тысяч человек. Это сопоставимо с приблизительной численностью населения Лондона римской эпохи, крупнейшего города Великобритании.

"Это свидетельствует об очень плотной оккупации и чрезвычайно сложном обществе. Для региона это действительно особый класс, учитывая его древность", - сказал археолог из Университета Флориды Майкл Хекенбергер, который не принимал участия в исследовании.

В свою очередь Хосе Ириарте, археолог из Университета Эксетера, сказал, что для строительства дорог и тысяч земляных курганов потребуется сложная система организованного труда.

"Инки и майя строили из камня, но у людей на Амазонке обычно не было камня для строительства — они строили из глины. Это огромный труд. Амазонка часто считается "нетронутой пустыней, где живут только небольшие группы людей". Но недавние открытия показали нам, насколько сложнее на самом деле прошлое", - сказал Ириарте.

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