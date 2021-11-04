В этом году организаторы мероприятия внедряют систему национальных франшиз в разных странах мира.

В Вашингтоне Малая академия наук Украины подписала контракт о создании в нашей стране первой национальной Олимпиады гениев (Genius Olympiad Ukraine).

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, информирует пресс-служба МОН.

"Genius Olympiad – это крупнейший международный конкурс научных проектов по охране окружающей среды и экологии, участие в котором ежегодно принимают более тысячи школьников из более 80 стран мира", – сказал министр.

При этом он выразил уверенность, что креативные школьники из Украины смогут показать достойные результаты.

Читайте такжеТалантливые украинские школьники будут участвовать в программе NASAПо его словам, соревнования проходят в Государственном университете Нью-Йорка, а основала его американская организация Terra Science and Education.

В МОН пояснили, что в этом году организаторы мероприятия внедряют систему национальных франшиз на проведение Олимпиады гениев в разных странах мира. Национальный отбор станет первым этапом для участия в международном финале в США.

Запуск пилотных проектов запланирован в Украине, Мексике, Южной Корее и Кувейте, но именно Украина первой подписала лицензионный договор на проведение национального этапа конкурса.

Также в ведомстве напомнили, что Малая академия присоединилась к конкурсу Genius Olympiad в 2017 году. За это время украинские школьники получили две золотых, четыре серебряных, шесть бронзовых наград и 12 специальных призов.

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Автор: Леся Лещенко