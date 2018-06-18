Украинский школьник из Закарпатья завоевал "золото" на "Олимпиаде гениев" в США (видео)
Украинский школьник из Закарпатья Валентин Фречка, который нашел способ изготавливать бумагу из опавших листьев, получил «золото» на «Олимпиаде гениев» (Genius Olympiad) в США.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Малой академии наук Украины, одиннадцатиклассник победил в соревновании между учениками из разных стран в нескольких категориях.
«Ноу-хау Валентина решает сразу две экологические проблемы: опавшие листья не сжигаются, а становятся сырьем для изготовления целлюлозы, при этом деревья остаются целыми. Лучше всего для изготовления бумаги подходят листья березы, дуба, ивы и граба. Эксклюзивной является и сама технология. Для отделения целлюлозы изобретатель использует блендер: сначала измельчает волокна, а затем их отбеливает», - говорится в сообщении.
Отмечается, что изобретение подростка - уникально, поскольку подобным путем переработки можно получить твердое топливо и выделить минеральные кислоты.
По его словам, бумага, который изготавливается таким методом, несколько уступает по качеству традиционной, поэтому его лучше использовать как упаковочный.
За победу в Олимпиаде изобретатель получил право участвовать в международной выставке в Южной Корее. Кроме золотой медали парень получил еще и специальную награду конкурса, которой удостоились всего двое участников.
Справка. Genius Olympiad - международное интеллектуальное соревнование, проводимое среди учащихся средних школ. Участники представляют свои проекты, направленные на решение экологических проблем, по следующим номинациям: «фундаментальная наука», «инженерия», «искусство», «творческое письмо», «дизайн», «развитие бизнеса». В этом году в Genius Olympiad участвовали более 1300 детей.