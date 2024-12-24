Исследователи в Турции наконец-то определили точное место легендарной битвы при Гранике.

В Турции обнаружили место одного из самых решающих сражений в истории человечества - битвы при Гранике, где Александр Македонский впервые победил персов.

Точное местоположение одного из самых легендарных мест сражений оставалось загадкой более столетия, пишет Interesting Engineering. Профессор Рейхан Корпе, научный консультант проекта, начал поиски эпического места, на котором погибли 90 тыс. человек, 20 лет назад.

Дело в том, что исследователям только было известно, что битва произошла вдоль реки Граник, они долго пытались точно определить ее координаты Наконец, профессор Корпе начал расследование, которое положило конец давней тайне.

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Сначала ученые определили маршрут, по которому шли Македонский и его армия. "Мы составили карту точного маршрута, по которому путешествовал завоеватель, начиная с деревни Озбек, проходя через Умурбей, Лапсеки и в итоге спускаясь на равнину Бига", - сказал профессор Корпе.

По словам Корпе, "эта битва считается одним из самых важных моментов в мировой истории", поскольку она ослабила персов и позволила Македонскому установить власть над Персидской империей.

Министерство культуры и туризма Турции планирует превратить поле битвы в культурный объект, представляющий интерес для туристов. В частности, вскоре этот район станет туристической достопримечательностью в рамках проекта "Культурный маршрут Александра Великого".

Битва при Гранике

В мае 334 г. до н. э. Александр Македонский одержал первую победу над персидской империей Ахеменидов в ходе завоевания Малой Азии. Битва при Гранике была первой из трех крупных битв между двумя армиями, которые позволили Александру Македонскому двинуться вперед в сторону Индии.

В ходе кампании, которая навсегда оставила след в истории, Македонский подавил восстания на Балканах и в Греции, прежде чем вступить в первую официальную битву против армии Персии под командованием Дария. Советники предупреждали Дария, чтобы он применил альтернативную стратегию, а не встречался с более сильной пехотой Македонского, но он не послушал.

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