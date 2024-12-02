Ученые закопали от 40 до 80 чайных пакетиков на глубине около 15 сантиметров на каждом участке водно-болотных угодий 28 стран.

В ходе глобального исследования ученые захоронили 19 000 чайных пакетиков на 180 участках водно-болотных угодий в 28 странах.

Исследование показало, что повышение температуры может поставить под угрозу способность водно-болотных угодий хранить углерод, пишет Interesting Engineering.

"Это первое долгосрочное исследование такого рода, использующее метод чайных пакетиков, которое поможет нам определить, как мы можем максимизировать хранение углерода в водно-болотных угодьях и помочь снизить выбросы во всем мире. Изменения в поглотителях углерода могут существенно повлиять на глобальное потепление - чем меньше разлагается углерода, тем больше углерода хранится и меньше углерода в атмосфере", - сказала Стейси Треватан-Такетт, ведущий исследователь.

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В этом новом исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Environmental Science and Technology, чайные пакетики служили простым и недорогим "измерительным устройством".

Отмечается, что это первый случай, когда чайные пакетики использовались для масштабного исследования по количественной оценке потенциала связывания углерода водно-болотными угодьями.

Ученые закопали от 40 до 80 чайных пакетиков на глубине около 15 сантиметров на каждом участке водно-болотных угодий. ​​Два вида чая - зеленый и ройбуш - использовались для измерения различных органических веществ в почвах. Зеленый чай - это быстроразлагающееся органическое вещество, в то время как ройбуш разлагается медленнее. Два разных чайных пакетика дали более глубокое представление о хранении углерода водно-болотными угодьями.

Более того, участки были точно отмечены координатами GPS и в течение трех лет ученые периодически извлекали партии чайных пакетиков с каждого участка. Затем их тщательно взвешивали, чтобы определить количество оставшегося органического вещества (чайных листьев).

Более высокая остаточная масса указывает на более медленную скорость разложения и, следовательно, на больший потенциал для хранения углерода в водно-болотных угодьях. Треватан-Таккетт пояснила:

"Как правило, более высокие температуры приводят к более быстрому разложению органического вещества, что приводит к снижению сохранения углерода в почве".

Чтобы понять роль температуры, команда проанализировала как местные погодные данные, так и региональные климатические модели. Зеленый чай и чай ройбуш реагировали по-разному при повышении температуры.

"Для более трудноразлагаемого чая ройбуш не имело значения, где он находился - более высокая температура всегда приводила к большему разложению, что указывает на то, что типы углерода, которые мы обычно ожидаем увидеть дольше сохраняющимися в почве, были уязвимы для более высоких температур", - рассказала Треватан-Таккетт.

Отмечается, что исследование показало, что более высокие температуры ускоряют разложение пакетиков зеленого чая, но скорость различается в зависимости от типа водно-болотных угодий. Было обнаружено, что пресноводные водно-болотные угодья и приливные болота являются наиболее эффективными поглотителями углерода - с "наибольшей остаточной массой чая".

В то время как в мангровых и морских водорослевых водно-болотных угодьях этот процесс был медленнее. Это говорит о том, что разные типы водно-болотных угодий могут по-разному реагировать на изменение климата.

Важно то, что это исследование дает ценную информацию о глобальном потенциале поглощения углерода водно-болотными экосистемами.

"Теперь, когда мы начинаем лучше понимать, какие среды хранят больше углерода, чем другие, мы можем использовать эту информацию, чтобы гарантировать защиту этих территорий от изменений окружающей среды или землепользования", - добавил Ика Джукич из Швейцарского федерального института исследований леса, снега и ландшафта.

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