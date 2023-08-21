Новое открытие раскрывает миллиарды лет лунной истории.

Ученые обнаружили на обратной стороне Луны таинственные скрытые "структуры" на глубине в сотни метров, что раскрывает миллиарды лет лунной истории.

Как сообщает independent.co.uk, это открытие совершил китайский луноход "Чанъэ-4" с помощью радара, который глубоко проникал в поверхность Луны, слушая эхо звука, которое отражалось от структур под лунной поверхностью.

Отмечается, что ученые ранее использовали георадар марсохода (GPR), но это помогло нанести на карту только верхние 40 м поверхности Луны. В то же время новое открытие обнаружило "скрытые" структуры на глубине около 300 м.

Видео дня

Так, новые данные показали, что первые 40 метров под лунной поверхностью состоят из слоев пыли, почвы и камней. В то же время радиолокационный анализ выявил наличие под поверхностью кратера от столкновения с большим объектом, а также помог составить карту древних потоков лавы под Луной.

"В ходе этого исследования мы обнаружили несколько слоев в верхних 300 м, которые, вероятно, указывают на серию извержений базальта, произошедших миллиарды лет назад", — написали они.

Исследователи обнаружили, что слои вулканических пород тем тоньше, чем ближе они находятся к поверхности Луны.

"Толщина пластов уменьшается с уменьшением глубины, что свидетельствует о постепенно уменьшающейся скорости излияния лавы с течением времени", - заключили ученые.

Основываясь на этом свидетельстве, они отметили, что лунная вулканическая активность постепенно остывала с момента образования Луны более 4,5 миллиардов лет назад, когда объект размером с Марс врезался в Землю и от него откололся кусок, который в конечном итоге стал Луной.

Исследование Луны - что известно

Как сообщалось, распиаренный российский спутник "Луна-25", который был первой попыткой РФ после развала СССР совершить посадку аппарата на Луну, потерпел крушение при посадке.

Станция должна была совершить посадку в околополярной местности, но потерял управление, столкнулся с поверхностью и разбился.

Кроме того, в ближайшие дни должна состояться посадка на южный полюс Луны индийского спутника "Чандраян-3".

Вас также могут заинтересовать новости: