Ученые выяснили, как изменится Антарктида из-за нынешнего уровня углекислого газа

Ученые объясняют, что на Южном Полюсе в последний раз лес существовал во времена, когда в атмосфере Земли было столько же углекислого газа, сколько и сейчас.

Деревья растут на Южном Полюсе, уровень моря на 20 метров выше, чем сейчас. А глобальная температура на 3-4 градуса по Цельсию выше. Такой мир открылся перед учеными, которые попытались исследовать состояние планеты, когда в последний раз уровень углекислого газа в ее атмосфере был таким же, как и сегодня.

Как пишет The Guardian, с помощью данных об осадках и окаменелостях растений, ученые обнаружили, что температура на Южном Полюсе Земли была примерно на 20 градусов по Цельсию выше в эпоху Плиоцена, которая продолжалась 5,3-2,6 миллионов лет назад. Многие ученые используют сложные компьютерные модели, чтобы предсказать влияние климатических изменений, вызванных людьми. Но изучение прошлого может дать реальные примеры того, как может измениться планета.

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По мнению геофизика и ученого в сфере изменения климата Мартина Зигерта, Плиоцен – это «соответствующая аналогия», которая предлагает важные выводы относительно будущего человечества.

«Картинка такая, что средняя температура на планете на 3-4 градуса тогда была больше, а уровень моря на 15-20 метров выше, чем сегодня. Ледяного щита Гренландии не было, так же как и западно-арктического. Значительной части льда Антарктиды тоже нет», - описал ученый.

Сжигание ископаемого топлива привело к чрезвычайно быстрому увеличению концентрации углекислого газа в атмосфере. А океаны и атмосфера не смогли отреагировать на это соответствующим образом.

«Если вы включите духовку дома и установите на 200 градусов по Цельсию, температура не поднимется до этой отметки немедленно. Понадобится немного времени. С климатом то же самое», - пояснил Зигерт.

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Он добавил, что глобальная температура уже повысилась на 1 градус по Цельсию по сравнению с временами до индустриальной революции. Тогда уровень углекислого газа составлял 280 частиц на миллион. Теперь этот показатель вырос до 412 частиц на миллион и продолжает увеличиваться. Если ничего не изменится, то температура на Земле повысится на 3-4 градуса в ближайшие века. Таяние льда происходит медленнее. Поэтому чтобы она совсем исчезла, как во времена Плиоцена, понадобится несколько тысячелетий.

В древнюю эру на побережье Оливера Блаффа в Антарктиде, которое расположено в 300 милях от Южного полюса, росли хвойные деревья. Их остатки были найдены в виде окаменелостей, так же как и остатки подушкообразных растений и мхов.

«Это чрезвычайное открытие. На южном побережье найдены окаменелые листья. Я называю их последними лесами Антарктиды. Они росли во времена, когда уровень углекислого газа составлял 400 частиц на миллион. Поэтому, вероятно, именно к этому мы и идем. Ледяные щиты растают со временем, что позволит растениям снова колонизировать континент», - сказала директор Британской антарктической экспедиции Джейн Фрэнсис.