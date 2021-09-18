Сексологи провели новый опрос, чтобы узнать, сколько людей занялись бы сексом с роботом.
Как пишет LadBible, опрос проводили с помощью чатбота Tidio.
Отмечается, что и среди мужчин, и среди женщин 42% ответивших сказали, что не отказались бы заняться любовью с роботом.
39% из всех опрошенных отметили, что могли бы поддерживать романтическую связь с обладателем искусственного интеллекта.
Читайте такжеВ Китае показали нового робота-пожарного, который может выдерживать сверхвысокие температуры (видео)Кроме того, опрос показал, что 69% респондентов верят, что роботы могут лишить их работы, а 78% – что искусственный интеллект будут использовать для распространения фейков.
Вместе с тем, 45% опрошенных считают, что экономику необходимо роботизировать, а 60% – в ожидании, когда же по улицам начнут ездить такси-автопилоты.
Ранее сообщалось, что в Сингапуре роботы-патрульные начали следить за общественным порядком на улицах.
А в Китае начали испытания хирургического робота для гинекологических операций.
Вас также могут заинтересовать новости