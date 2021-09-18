Более 40% опрошенных заявили, что не отказались бы заняться любовью с роботом.

Сексологи провели новый опрос, чтобы узнать, сколько людей занялись бы сексом с роботом.

Как пишет LadBible, опрос проводили с помощью чатбота Tidio.

Отмечается, что и среди мужчин, и среди женщин 42% ответивших сказали, что не отказались бы заняться любовью с роботом.

39% из всех опрошенных отметили, что могли бы поддерживать романтическую связь с обладателем искусственного интеллекта.

Читайте такжеВ Китае показали нового робота-пожарного, который может выдерживать сверхвысокие температуры (видео)Кроме того, опрос показал, что 69% респондентов верят, что роботы могут лишить их работы, а 78% – что искусственный интеллект будут использовать для распространения фейков.

Вместе с тем, 45% опрошенных считают, что экономику необходимо роботизировать, а 60% – в ожидании, когда же по улицам начнут ездить такси-автопилоты.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре роботы-патрульные начали следить за общественным порядком на улицах.

А в Китае начали испытания хирургического робота для гинекологических операций.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц