Дайвер Майкл Настасио обнаружил зуб недалеко от побережья города Венис.

Житель Флориды нашел на дне океана 15-сантиметровый зуб доисторической акулы мегалодона, возраст которой составляет 22 миллиона лет.

Об этом сообщает сайт телеканала Fox 28.

Дайвер Майкл Настасио обнаружил зуб недалеко от побережья города Венис. Он признался, что это его крупнейшая подобная находка за всю жизнь.

"Я так счастлив, меня буквально трясет. Я занимаюсь поиском окаменелостей почти 11 лет и владею собственной компанией. Я находил тысячи зубов мегалодона и другие окаменелости. Я много раз нырял вместе с клиентами, и каждый раз, когда они находят окаменелость, слышно, как они кричат от радости под водой", - рассказал он.

Мужчина собирается оставить ценный зуб себе.

Читайте такжеУченые сняли на видео акулу-монстра величиной с подводную лодку (видео)

Что известно о мегалодонах

Мегалодоны - вид вымерших акул, существовавший в миоцене и плиоцене. Они были одними из самых больших рыб всех времён. Большинство современных исследователей относят мегалодонов к роду Carcharocles, либо даже включают в род Otodus. Оба этих рода входят в семейство Otodontidae.

Ранее часто предполагалось, что мегалодон и внешне, и поведением был похож на современную белую большую белую акулу. Однако сейчас считается, что внешне мегалодон был похож на увеличенную во много раз песчаную акулу.

Сила укуса наиболее крупных мегалодонов, вероятно, достигала 10,8 тонн и позволяла с легкостью вскрыть грудную клетку небольшого кита.

Автор: Денис Прядко