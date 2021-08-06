По мнению ученых, для того, чтобы планета встала на порог катастрофы, достаточно извержения до 6 баллов.

Ученые из Кембриджа определили вулканы на планете Земля, которые могут привести к катастрофе. По их словам, самое опасное, что может произойти – это эффект домино, который могут запустить умеренные извержения.

Об этом пишет Nature Communications.

По мнению авторов, на планете есть семь критических точек, которые находятся на севере Тайваня, на индонезийском архипелаге, в Юго-Восточой Азии, в Средиземном море, Северной Атлантике, на северо-западе США, на границе между Китаем и КНДР и в Северной Африке. В указанных регионах скопления небольших активных вулканов находятся рядом с важной инфраструктурой.

Если объекты инфраструктуры в этих регионах будут парализованы из-за извержения "до 6 баллов", то это приведет к катастрофическим глобальным результатам. Например, жителей планеты ждет неурожай, нарушение поставок в торговых сетях, перебои с транспортом, обрыв коммуникаций, проблемы в финансовой системе, что в совокупности приведет к политической нестабильности.

Читайте такжеУченые "разбудили" на дне океана микробов, которым 100 миллионов летВ качестве аргумента своей теории ученые напомнили о событиях 2010 года в Исландии. Из-за 4-бального извержения вулкана Эйяфьятлайокудль, который находится рядом с транспортной авиамагистралью Европа-США, закрыли воздушное пространство. Тогда мировая экономика понесла убытки на общую сумму в 5 миллиардов долларов. В то же время более мощное извержение Пинатубо на Филиппинах в 1991 году из-за удаленности от инфраструктуры нанесло ущерб в размере менее одной пятой от вулкана в Исландии.

Как ранее сообщал УНИАН, ученые смоделировали ситуацию резкой остановки Земли. По их мнению, это приведет к глобальной катастрофе.

Автор: Анастасия Горбачева