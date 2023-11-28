До сих пор самой популярной теорией было предположение о "быстром подъеме" магмы, но теперь появилась другая теория.

Ученые предложили новую теорию о причинах и механизме образования вулканических "фонтанов". Свои выводы международная группа ученых сделала, наблюдая за извержением исландского вулкана в 2021 году, и опубликовала их в журнале Nature Communications.

Изучая впечатляющие лавовые фонтаны вулкана Фаградальсфьядль в юго-западной Исландии, ученые предположили, что вулканы низменного типа имеют неглубокую полость, заполненную магмой под кальдерой. Новая гипотеза предполагает, что фонтан лавы образуется, когда магма поднимается и образует слой пены, насыщенной газом. Разрушение этого слоя создает давление, которое затем выталкивает магму из полости в воздух, создавая захватывающие лавовые фонтаны, которые мы видим.

Фаградальсфьядль известен тем, что производит особенно большие лавовые фонтаны, что делает его идеальным вулканом для анализа данного явления. Его последнее извержение в 2021 году показало шестинедельный эпизод "необычного периодического фонтанирования лавы". Высота фонтана порой достигала почти 400 метров, а "срок жизни" фонтана мог составлять по несколько минут.

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Хотя для утверждения этой теории необходимы дополнительные наблюдения, это исследование приближает ученых к пониманию того, почему образуются лавовые фонтаны.

Исследователи отмечают, что лавовые фонтаны Фаградальсфьядля контрастируют с событиями на других известных вулканах, таких как Килауэа на Гавайях и Этна в Италии. Оба показали фонтанирование, питаемое резервуарами магмы верхней коры. Однако извержение вулкана Фаградальсфьядль питалось резервуаром магмы на границе земной коры.

Многие вулканы по всему миру производят лавовые фонтаны, переживая подъем активности. Однако точно до сих пор не было подтверждено, почему или как они образуются. Хотя существует несколько теорий. Одна из них состоит в том, что эти фонтаны образуются в результате очень быстрого подъема магмы.

"По сравнению с Килауэа или Этной, события фонтанирования в Фаградальсфьядле были чрезвычайно регулярными, с гораздо более короткими интервалами фонтанирования и отдыха (минуты, а не дни/недели), которые длились более месяца", — говорится в исследовании.

Как писал УНИАН, в последние недели активность вулкана Фаградальсфьядль растет. Тысячи местных жителей были эвакуированы из-за угрозы возможного извержения. Землетрясения, которые порождает активность вулкана, уже вызвали повреждение электрических, водопроводных и канализационных линий. До сих пор не сообщалось о лавовых фонтанах во время этой деятельности.

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