В океанах Энцеладе может содержаться фосфор.

Ученые нашли новые доказательства гипотезы существования жизни на одном из спутников Сатурна. В океанах Энцеладе может содержаться растворенный фосфор, необходимый для биологической жизни.

Об этом сообщает Xinhua.

Группа международных исследователей под руководством геохимика из Китайского университета Хао Цзихуа считают, что в покрытом льдом океане Энцелада может быть растворенный фосфор, необходимый для биологической жизни. Кроме того, в океане обнаружили углерод, водород, азот, кислород и серу.

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"Океанская вода на планете оказалась очень соленой и лишенной кислорода, подобно газированной воде, которую люди пьют на Земле", - рассказал Цзихуа.

По мнению ученых, фосфор еще не обнаружили в явном виде, но данное предположение дает научную основу для будущих исследований потенциальной жизни на Энцеладе.

Стоит отметить, что из-за отсутствия фосфора, который является обязательным компонентом костей, клеточных мембран и ДНК, спутник Сатурна долгое время считался необитаемым.

Океан на Энцеладе - что известно

Космический аппарат Cassini обнаружил относительно высокую концентрацию определенных молекул, соответствующих гидротермальной активности на дне океанов Земли, в частности, дигидрогена, метана и углекислого газа. Такая картина согласуется либо с деятельностью живых организмов, либо с химическими процессами, которые не происходят на Земле.

В то же время астрономы Дартмутского колледжа в США предположили, что на Энцеладе на самом деле нет подледного океана. Исследователи полагают, что вместо него источником шлейфа водяного пара являются карманы с талой водой в ледяной оболочке.

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