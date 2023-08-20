Это сенсационное открытие может быть использовано для лечения последствий радиационного поражения кожи, считают исследователи.

Реакция кожи на воздействие солнца может показаться запоздалой, но ученые обнаружили, что для этого есть веская причина. Оказалось, что загар проявляется только после того, как кожа позаботится об экстренном восстановлении ДНК.

Об этом пишет ScienceAlert со ссылкой на результаты исследования группы ученых под руководством молекулярного биолога Надава Элкоши из Тель-Авивского университета в Израиле.

Ученые сделали вывод, что задержка с проявлением загара является результатом расстановки приоритетов ресурсов клетки. Отмечается, что сначала все ресурсы клетки мобилизуются для максимально быстрого восстановления радиационных повреждений. И только после выполнения этой задачи клетка выделяет ресурсы для производства меланина, предполагают исследователи.

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"Генетическая информация должна быть защищена от мутаций, поэтому этот механизм восстановления имеет приоритет внутри клетки во время воздействия ультрафиолетового излучения солнца", - объяснил биохимик и молекулярный биолог из Тель-Авивского университета Кармит Леви.

Ученые считают, что это открытие может быть использовано для изучения, понимания, предотвращения и лечения последствий радиационного поражения кожи.

Ранее ученые нашли еще больше доказательств того, что средиземноморский образ жизни способствует долголетию.

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