Рассказываем, как выбрать солнцезащитный крем, чтобы не потратить деньги зря.

Качественный солнцезащитный крем нужен обязательно, если вы не хотите обзавестись проблемами с кожей. УНИАН выяснил, как правильно выбрать такое средство и что значат цифры на нем.

Что будет, если не защищаться от солнца - основные риски

Косметолог из Киева Дарина Ушакова говорит, что существует острая необходимость в использовании кремов из SPF (sun protection factor), являющегося защитным фактором от ультрафиолета (UV), прежде всего от лучей типа А и В. UVА (или А) - самые опасные. Они проходят сквозь стекла и облака. Также они проникают глубоко в уровень гиподермы и на своем пути повреждают клеточные элементы.

Редко провоцируют очевидные солнечные ожоги, но именно они вызывают фотостарение, пигментацию и могут привести к раку кожи (меланома). Кстати, эти лучи мы получаем в соляриях.

- отметила Ушакова.

В то же время, лучи UVВ (или В) создают загар. Однако они тоже влекут за собой фотостарение и пигментацию.

Что защищает кожу от ультрафиолетовых лучей - разбор информации о креме

Цифра рядом с SPF (15, 25, 30 или 50) означает время, которое можно безопасно проводить на улице, и силу в процентах защиты.

Например SPF 50 - самая сильная защита (98%), работает до трех часов. Затем нужно возобновлять нанесение.

- подчеркнула Ушакова.

Она также рассказала, что существуют "химические" и "физические" фильтры (химические элементы) в составе кремов, которые и дают SPF-защиту.

Существует мнение, что "физические" фильтры более безопасны, но сейчас это противоречивое мнение. Оба вида фильтров имеют свои плюсы и минусы.

- отметила эксперт.

Ушакова объяснила, что "физические" не проникают в кожу, то есть делают экран (отражают солнечные лучи). Их не сложно "стереть рукой". Химические же проникают в кожу, тем самым поглощая фильтры. За счет чего мы получаем более длительную и надежную защиту.

Кому обязательно нужен солнцезащитный крем SPF 30/50

Такое средство стоит выбирать людям, склонным к пигментации - желательно пользоваться такой защитой с ранней весны и до осени включительно. Также она необходима при:

беременности;

на морском или зимнем отдыхе;

при высоком индексе ультрафиолета;

при приеме гормональных препаратов, антибиотиков и других препаратов.

Кроме того, пользоваться SPF 30/50 необходимо, если:

в косметике (кремах), которыми вы пользуетесь, есть кислоты;

после пилингов, лазерных процедур и инъекций.

Косметолог также объяснила, что наносить крем нужно, как только мы собираемся на улицу (за 20 минут до выхода - относительно химических фильтров), то есть с самого утра. Наносить такое средство нужно поверх уходовых кремов и возобновлять нанесение каждые два-три часа.

Вас также могут заинтересовать новости: