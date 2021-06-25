Демонстрация экрана, анимированные фоны и многое другое - мессенджер становится удобной площадкой для онлайн-обучения, деловых встреч и конференций.

В Telegram появилось новое обновление, которое позволяет проводить групповые видеозвонки. В блоге приложения также сообщается и о других новшествах, которые получил мессенджер.

Режим видеоконференции доступен максимум для 30 участников, однако в скором времени обещается увеличение лимита. Пользователи Telegram, сообщает компания-разработчик, смогут вести трансляции лекций, игровых стримов и фестивалей.

Для запуска групповой видеоконференции достаточно нажать на иконку камеры в режиме группового чата. Простота интерфейса и быстрая возможность создания видеочата делают Telegram “убийцей” популярного приложения Zoom.

Читайте такжеВ GOG раздают бесплатно трилогию тактических ролевых игр ShadowrunВ обновлении от Telegram также представлены: трансляция экрана, улучшенные настройки шумоподавления, поддержка интерфейса на планшетах и ПК, анимированные фоны. Разработчики добавили в новую версию анимацию при отправке сообщений, дополнительные возможности импорта стикеров и подсказки об актуальности данных. Также появились новые анимированные эмодзи.

Для работы с ботами в мессенджере появилось специальное меню. Создатели ботов смогут добавлять в поле ввода подсказки и выбирать список команд.

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал создание групповых видеозвонков в мессенджере еще в апреле этого года.

Ранее УНИАН сообщал о том, что в МВД пожаловались на Telegram и его создателя Павла Дурова. Замглавы ведомства Антон Геращенко заявил, что мессенджер является площадкой для сбыта наркотических веществ и краденного имущества. Сам же Дуров на запросы от украинских правоохранителей не реагировал.

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Перевод: Polina Kuzenko