У салона автомобиля есть дополненная реальность, а вместо руля установлены два джойстика.

Японская автомобильная компания Toyota представила новый концепт-компактный двухместный луноход Toyota Baby Lunar Cruiser. В компании отмечают, что BLC - последний в длинной череде концептов, представленных Toyota.

"Baby Lunar Cruiser создан для преодоления пересеченной местности на Земле и за ее пределами, и воплощает в себе уникальное сочетание адаптивных технологий и традиционных элементов дизайна", - говорится в сообщении на официальном сайте Toyota.

Отмечается, что в салоне вместо руля установлены два джойстика. Также у авто есть безвоздушные шины и двигатели в колесах. Кроме того, Baby Lunar Cruiser оснащен цифровой приборной панелью с дополненной реальностью.

Как отмечает издание Motor1, компания также заявила, что может разработать марсоход, способный преодолевать расстояние более 10 000 километров, с помощью технологии топливных элементов.

Автомобильный рынок - последние новости

За прошлый месяц украинцы приобрели 5,7 тыс новых легковых автомобилей. Первенство на рынке удерживает японская марка Toyota.

За месяц в Украине было зарегистрировано 960 новых таких авто. В годовом измерении сентябрьский спрос на новые авто от Toyota увеличился на 43%.

Также в сентябре стало известно, что автокредиты в Украине станут дешевле. Так, осенью средние ставки по автокредитам могут снизиться и, в зависимости от размера первого взноса и срока займа, они составят до 12% годовых.

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