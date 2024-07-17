Есть странный тип космических камней, который астрономы начали идентифицировать лишь недавно: темные кометы, которые ведут себя как астероиды, так и кометы.

Новое исследование предполагает, что загадочные, почти невидимые объекты, известные как "темные кометы", могут представлять большую угрозу для Земли, чем думали ученые.

Эти маленькие, быстро вращающиеся объекты бродят вблизи Земли, вероятно, после миграции из более отдаленных уголков Солнечной системы. Они могут быть источником воды и других летучих элементов, а также мощным источником опасности, пишет Live Science.

Обычно кометы сильно отличаются от астероидов. Кометы приходят из самой дальней области Солнечной системы, где температура достаточно низкая, чтобы позволить молекулам, таким как вода, замерзнуть. Хотя кометы обычно имеют стабильные орбиты, иногда их могут нарушать гравитационные взаимодействия с планетами-гигантами, заставляя некоторые ледяные камни двигаться по спирали во внутреннюю часть Солнечной системы. Когда они это делают, солнечное тепло заставляет их распадаться - процесс, который также дает кометам характерные хвосты.

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Астероиды, с другой стороны, обычно живут во внутренней части Солнечной системы, обычно между Марсом и Юпитером. Они намного более каменистые, чем их кометные собратья, и поэтому могут гораздо дольше выжить при ярком солнечном свете. Но они тоже время от времени попадают на нестабильные орбиты, которые приближают их к Земле в опасной близости.

Но есть странный третий тип космических камней, который астрономы начали идентифицировать лишь недавно: темные кометы, которые ведут себя как астероиды, так и кометы. Теперь в статье, принятой к публикации в журнале "Икар", группа астрономов попыталась определить загадочное происхождение темных комет.

Темные кометы небольшие - всего десятки километров в поперечнике. Они не демонстрируют видимого выделения газов или испарения летучих элементов, таких как вода. Но они также не движутся по идеальным орбитам. Вместо этого они демонстрируют свидетельства "негравитационного" ускорения, подразумевая, что существуют какие-то другие силы, способные мягко подталкивать их орбиты.

Все небольшие объекты в Солнечной системе, включая астероиды, обладают некоторым негравитационным ускорением, но астрономы обычно могут определить причину. Например, астероиды нагреваются Солнцем неравномерно, что вызывает небольшое, но измеримое смещение их орбит.

Исследователи обнаружили, что негравитационное ускорение темных комет несовместимо с неравномерным нагревом, поэтому должен быть другой источник ускорения. Команда считает, что темные кометы действительно выделяют газ, что может вызвать собственное негравитационное ускорение, но на необнаружимом уровне.

Темные кометы также очень быстро вращаются, а это значит, что у них должно быть достаточно внутренней силы, чтобы не разорваться на части. На основании этого исследователи пришли к выводу, что темные кометы имеют состав, аналогичный астероидам, и, вероятно, являются результатом фрагментации более крупного объекта.

Основываясь на этих доказательствах, исследователи подозревают, что темные кометы, вероятно, возникают в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером и сбиваются со своих орбит из-за гравитационного взаимодействия с Сатурном. Таким образом, темные кометы, скорее всего, являются астероидами, но со странным вкусом: это астероиды, нагруженные необычно большим количеством легких молекул, таких как вода, которые могут испаряться, когда объекты входят во внутреннюю часть Солнечной системы. Таким образом, исследователи предполагают, что темные кометы могут быть возможными кандидатами на то, как рано Земля получила воду.

Между тем нестабильные орбиты темных комет и их маловероятное сочетание свойств делают их особенно опасными околоземными объектами. Они маленькие, быстрые и их трудно обнаружить. Самое главное, что они ведут себя не так, как их более знакомые родственники астероиды и кометы, что делает их непредсказуемыми, обнаружили исследователи.

Чтобы помочь защитить Землю от возможных угроз, нам нужно будет более детально изучить популяции-изгои, такие как темные кометы, чтобы лучше обнаруживать их и прогнозировать их будущее движение.

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