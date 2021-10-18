Гравитационный спор между двумя галактиками обречен закончиться катастрофически для меньшей из них.

Телескоп Hubble сделал фото пары взаимодействующих галактик под общим названием Arp 86.

Как сообщается на сайте обсерватории, Arp 86 состоит из двух галактик - NGC 7752 и NGC 7753.

Они расположены примерно в 220 миллионах световых лет от Земли в созвездии Пегас (1 световой год равен примерно 9,5 триллиона километров, - УНИАН).

NGC 7753 - это большая спиральная галактика с небольшим ядром, которая доминирует на сделанном телескопом "Хаббл" снимке, а галактика с перегородками NGC 7752 является его меньшим спутником.

"Гравитационный спор между двумя галактиками обречен закончиться катастрофически для NGC 7752. В итоге она либо будет выброшена в межгалактическое пространство, или ее полностью поглотит гораздо больший сосед", - рассказали астрономы.

Меньшая галактика почти присоединена к NGC 7753, и именно эта особенность позволила внести эту пару в Атлас пекулярных галактик под общим названием Arp 86, составленный астрономом Халтоном Арпом в 1966 году. Всего в этом атласе представлено 338 галактик.

Телескоп Хаббл: что известно

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной.

Читайте такжеHubble сделал фото галактик, которые слились в нежном танце

За более чем четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Александр Топчий