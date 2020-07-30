Ученые разгадали тайну происхождения камней со Стоунхенджа

Камни были собраны во время одной фазы строительства.

У археологов и геологов давно идет обсуждение происхождения материалов, которые использовались для сооружения Стоунхенджа. Однако в новом исследовании провели ряд химических анализов и обнаружили, что огромные валуны сооружения были получены из места, называемого Вест-Вудс, примерно в 25 км от самого памятника.

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Как сообщает ТСН со ссылкой на IFL Science, Стоунхендж - культовое неолитический памятник, расположенный в графстве Уилтшир в Великобритании, и содержит камни различных типов и размеров. Основная архитектура памятника состоит из огромных сланцевых мегалитов, обычно известных как сарсены. Предполагается, что памятник изначально содержал около 80 сарсенов, хотя сегодня на месте сохранилось лишь 52.

Чтобы окончательно разгадать тайну, откуда были взяты камни, исследователи использовали метод, называемый портативной рентгенофлуоресцентною спектрометрией для анализа химического состава сарсенов, что остались, прежде чем сравнивать их друг с другом, чтобы определить степень их химической вариабельности.

Было выявлено, что из 52 сарсенов 50 имели общий химический состав, что указывает на то, что все они происходили из одного места. Чтобы точно определить эту общую точку происхождения, авторы исследования сравнили геохимический подпись одного из этих камней со знаками других сарсенов со всей Великобритании. При этом им удалось идентифицировать Вест-Вудс, который расположен к северу от Стоунхенджа, как источник массивных камней.

Помогая разгадать одну из главных загадок, окружающих Стоунхендж, этот вывод также поднимает несколько интересных вопросов. Например, было обнаружено, что два из сарсенов, включенных в этот анализ, привезенные с другой, непознанной точки происхождения, и авторы исследования не могут объяснить это.

С другой стороны, результаты этого исследования, по крайней мере, подтверждают, что другие 50 сарсенов, вероятно, были доставлены на площадку одновременно, что позволяет предположить, что они были собраны во время одной фазы строительства.

Несмотря на последние открытия, касающиеся истории Стоунхенджа, ученые до сих пор не могут установить, кто построил древний памятник и какой цели служил.

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