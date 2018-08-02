В Британии выяснили происхождение возможных строителей Стоунхенджа

Как оказалось, вероятны авторы доисторической достопримечательности преодолели далекий путь, прежде чем пришли к месту, где она стоит и поныне.

Кости людей из-под Стоунхенджа, которые умерли и были сожжены на месте возле него около 5 тысяч лет назад, раскрыли свои тайны. Как оказалось, они принадлежат жителям западного Уэльса, а именно местности под названием Пресли Хиллс. И валуны, из которых сложена достопримечательность, тоже родом оттуда.

Об этом пишет The Guardian, добавляя, что химический анализ останков по крайней мере 10 из 25 людей, похороненных возле Стоунхенджа, показал, что эти люди не прожили всю свою жизнь в равнине Уэссекса. Они пришли на это место, преодолев расстояние в 160 километров.

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Команда ученых из Оксфордского университета, которые проводили исследование останков вместе с коллегами из Парижа и Брюсселя, не могут точно подтвердить, что кости принадлежат тем, кто на самом деле построил Стоунхендж. Однако, они отмечают, что сожжение их тел произошло «чрезвычайно» близко к временам, когда валуны для построения первого круга памятники были привезены на место, где сейчас она и стоит.