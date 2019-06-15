Сделанные человеком острова достигают в диаметре от 10 до 30 метров.

В Шотландии ученые обнаружили искусственные острова древнее Стоунхенджа.

Данная находка была сделана в озерах Внешних Гебридских островов. Об этом сообщает Phys.org.

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Сделанные человеком острова достигают в диаметре от 10 до 30 метров и были созданы в эпоху неолита (3640 г. - 3360 г. до н.э), в то время как Стоунхендж был сооружен около 2,5 тыс. лет до н.э.

Более того, недалеко от островов нашли керамическую посуду. По мнению ученых, эти острова были созданы для проведения пиршеств и ритуальных обрядов.