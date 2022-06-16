Отмечается, что с начала полномасштабной войны в стране действует усиленная цензура.

Власти США с начала полномасштабной войны в Украине увеличили финансирование сразу трех популярных VPN-сервисов. Все для того, чтобы помочь россиянам обойти цензуру и получить доступ к запрещенным в стране ресурсам.

Как сообщают источники Reuters, речь идет о VPN-сервисах – nthLink, Psiphon и Lantern.

Так, если с 2015 по 2021 год три VPN-компании получили $4,8 млн, то после 24 февраля эта сумма увеличилась почти вдвое, чтобы справиться с наплывом пользователей из России.

В связи с усилением репрессий Кремля в отношении свободы СМИ мы наблюдаем необычайный всплеск спроса на эти инструменты среди россиян – говорят в агентстве мировых медиа USAGM.

По их информации, в мае вышеперечисленными VPN-сервисами пользовались около 4 млн россиян. Psiphon, например, используют 1,3 млн россиян ежедневно.

Россиянам блокируют доступ к популярным VPN-сервисам

Отмечается, что Роскомнадзор начал массово блокировать VPN-сервисы в России сразу же после начала полномасштабной войны в Украине. Среди заблокированных – Hola! VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN и IPVanish VPN.

Кроме того, за независимое освещение войны в Украине в РФ уже заблокировали свыше тысячи сайтов. От российских СМИ требуют называть войну исключительно "специальной операцией", а все несогласные попадают в черный список.

Напомним, ранее в СНБО дали рекомендации по VPN-сервисах для украинцев, которые продолжают проживать на оккупированной после 24 февраля 2022 года территории, и которые подключены к российским сетям.

Вас также могут заинтересовать новости: