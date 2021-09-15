На финансирование проекта уже собрали 15 миллионов долларов.

Американские ученые собираются возродить давно вымерших шерстистых мамонтов и поселить их в естественной среде обитания.

Об этом сообщает CNN.

Группа генетиков во главе с Джорджем Черчем из Гарвардской медицинской школы даже собирали 15 млн долларов инвестиций для реализации своего амбициозного проекта.

"Наша цель - получить первый выводок в ближайшие четырех-шести лет", - говорит предприниматель Бен Ламм, вместе с которым Черч основал стартап Colossal для "воскрешения" мамонта.

Читайте такжеНа Мадагаскаре переоткрыли вид хамелеонов, который считался вымершим сто летОднако клонировать мамонта технически невозможно - извлеченная из обнаруженных останков этих животных ДНК слишком повреждена. Поэтому генные инженеры создадут гибрид мамонта и индийского слона, внешне неотличимый от вымершего существа.

Джордж Черч известен как создатель свиней, органы которых совместимы с человеческими. Для воссоздания популяции мамонтов он планирует использовать ту же самую технологию - CRISPR/Cas9.

"Честно говоря, до 2021 года это был своего рода второстепенный проект, но теперь мы действительно можем это сделать. Это все изменит", - считает ученый.

В ходе своих исследований он и его команда изучили геномы 23 живых и вымерших видов слонов и мамонтов. Ученым планируют внести около 50 изменений в геном индийского слона, чтобы полученный гибрид смог выжить в арктике.

После этого оплодотворенную яйцеклетку поместят в искусственную матку, где она будет вызревать порядка 22 месяца. Но поскольку на сегодняшний день эта технология далека от совершенства, не исключено использование живых слонов для вынашивания будущих мамонтов.

Напомним, в прошлом году палеогенетики расшифровали ДНК древних людей, которые жили 8 тысяч лет назад.

Автор: Станислав Кожемякин