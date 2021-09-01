Поколение - это группа людей, родившихся в определенный хронологический промежуток времени.

Первыми исследователями, которые популяризировали теорию поколений, стали Нейл Хоу и Уильям Штраус. В 1991 году американские ученые выпустили книгу под названием "Generations", в которой рассмотрели историю каждого поколения, начиная с 1584 года. Естественно, эти данные касались лишь тех людей, что жили на территории Соединенных Штатов.

Через шесть лет, в 1997 году, Хоу и Штраус презентовали вторую книгу - "The Fourth Turning". Она отличалась от предыдущей версии более детальными характеристиками. К тому же, в своей работе исследователи акцентировали внимание на том, что существует всего 4 поколения, которые циклично сменяют друг друга каждые 20 лет.

В обществе труды приняли неоднозначно: с одной стороны, восхищались оригинальными подходом, с другой - сетовали на гиперболизацию событий и приукрашивание действительности, мол, не такие уж явные различия между поколениями.

На просторах бывшего Советского Союза теорию поколений адаптировали под "наши" реалии. И это логично - поведение людей прямым образом зависит от событий, происходивших в тот или иной период на определенной территории, так что американская классификация не совсем подходит для стран СНГ.

Далее в статье мы предоставим подробную характеристику каждой категории, известной ныне, и объясним, как на основании полученных знаний решить извечную проблему "отцов и детей".

Величайшее поколение

Само название "Величайшее поколение" появилось в обиходе после одноименной книги американского журналиста Тома Брокау. Предпосылкой к появлению такого термина стала история, рассказанная им самим - о людях, рожденных во времена Великой депрессии, а после - сражавшихся за честь своей страны против нацистской Германии. Брокау говорил, что представители того поколения - величайшие люди из когда-либо живших на Земле.

О данной категории людей на территории стран СНГ, увы, известно мало. Они родились в 1901 - 1925 гг. и в сознательном возрасте застали события, о которых даже, спустя почти сто лет, вслух говорят неохотно: сталинские репрессии, Великую Отечественную войну, голод, ссылки, трудовые лагеря. Именно поэтому условия существования и быт нельзя назвать легкими. За давностью лет подробной информации об особенностях многих представителей Величайшего поколения, к сожалению, не сохранилось.

Молчаливое поколение

Жизнь их началась в промежутке с 1925 по 1944 годы. На данный момент многих уже нет в живых, а те, что остались, воспоминаниями не делятся. Логика проста - они видели всё то же самое, что и представители Величайшего поколения, но в более раннем возрасте, а рассказывать об этом не хотят по нескольким причинам:

Дети, выросшие в период тотального контроля и времени, когда "даже у стен есть уши", привыкли не болтать лишнего.

Доносы, массовые расстрелы и "черная Волга", вызывающая леденящий ужас даже у школьников, хоть и стали частью повседневной жизни, но не превратились в синоним слова "норма".

Вследствие неспокойной жизни, дети и подростки научились быть "серыми" и не выделяться из толпы. Только так, будучи незаметным, можно было выжить. Естественно, были исключения - те, кто озвучивал свое несогласие через творчество или, несмотря на обстоятельства, продолжал высказываться вслух.

Поколение позже назвали "Молчаливым" из-за характерных черт, объединяющих многих представителей:

терпеливость и послушание;

почитание законов;

замкнутость и немногословность;

отсутствие бунтарского духа;

следование правилам;

запасливость и осторожность;

доверие к медицинским работникам;

бережное отношение к здоровью;

трудолюбие.

Представители Молчаливого поколения влюблялись один раз и на всю жизнь, заводили не более одного-двух близких друзей, рано женились и рожали наследников. Все свои силы и знания они отдавали на благо страны, восстанавливая ее после разрушительной войны, сделавшей многих из них сиротами. Люди, попадающие под эту категорию, сохраняли каждую булавку, экономили на продуктах и никогда ничего не выбрасывали - "авось пригодится".

Известные представители Молчаливого поколения: академик Андрей Сахаров, бард Владимир Высоцкий, космонавт Юрий Гагарин, поэты Роберт Рождественский и Евгений Евтушенко, актеры Олег Табаков и Юрий Никулин, режиссеры Эльдар Рязанов и Георгий Данелия.

Как работать и общаться с Молчаливым поколением

В силу необходимости чувствовать себя нужными, представители Молчаливого поколения большее доверие испытывают к тем, кто дает им такую эмоцию. Общаясь с данной категорией людей, акцентируйте внимание на привычных для них догмах и правилах. Чаще проявляйте заботу, поддержку и участие. Берите во внимание тяжелые условия взросления представителей Молчаливого поколения, будьте терпеливы и последовательны в своих суждениях.

Бэби-бумеры

Исследователи относят к этой категории тех, кто родился в "эпоху подъема" - с 1944 по 1964 гг. СССР одержал победу в Великой Отечественной войне, необходимо было выполнять план по развитию государства, в том числе и, улучшая демографическую ситуацию. Это обстоятельство спровоцировало резкий скачок рождаемости в Советском Союзе.

Отличительные особенности поколения Бэби-бумеров:

предрасположенность к коллективным видам деятельности;

доверительное отношение к сверстникам;

вера в светлое будущее государства;

готовность работать "за идею";

консервативный взгляд на мир.

К сожалению, всё, во что верили эти люди, рухнуло в 80-е, когда в стране началась перестройка. На тот момент представителям поколения бэби-бумеров было от 18 до 40 лет, соответственно, немногие из них смогли принять новые реформы и общественный строй государства.

Как работать и общаться с Бэби-бумерами

Во-первых, учитывайте факт того, что люди старшего поколения - сформированные личности и вряд ли у вас получится их изменить. Ничего, кроме конфликта, вы не получите. Во-вторых, на таких людей хорошо действует метод "кнута и пряника". Им важно чувствовать себя нужными в глазах общества - шлейф советского воспитания просто так не развеить. Дайте им ощущение, что они незаменимы.

В-третьих, Бэби-бумеры - единственное поколение, которое любит поучать. Они чаще других произносят фразу: "Я знаю, как лучше" и "Вот в мои времена…", поэтому будьте готовы к периодическим наставлениям и воспринимайте это, как особенность конкретного индивидуума.

Поколение X

Период, к которому относят представителей данного поколения - с 1964 по 1984 гг. На данный момент людям поколения Х от 37 до 57 лет.

Читайте такжеУченые нашли неизвестную ранее популяцию древнего человекаТе самые дети Бэби-бумеров, рожденные незадолго до или во время перестройки. В то же время шла десятилетняя война в Афганистане (1979-1989 гг), вокруг всё рушилось. В США временной промежуток 70-80-х годов печально известен популяризацией наркотиков и первыми доказательствами существования смертельной болезни - СПИДа. Одновременно с этим, новые технологии развивались стремительно и проникали в сознание граждан.

Страна находилась в плачевном состоянии, старшее поколение было вынуждено думать лишь о том, как прокормить семью и что делать завтра. Дети-иксы оставались наедине с собой, благодаря чему научились быть самостоятельными и, в большинстве своем, обрели характерные признаки:

недоверчивость к политикам и власти;

желание всё проверять самостоятельно и быть в курсе событий;

привычка рассчитывать только на себя;

лабильная психика и возможность подстраиваться под обстоятельства;

стойкость духа, инстинкт выживания.

В целом, можно сказать, что период 80-х сформировал людей нового типа, готовых к переменам, особенно, если их требуют сердца. Им претили "совковые" устои, представители поколения X стремились подчеркнуть свою индивидуальность и вырваться из порочного круга социалистических норм. Они меньше, чем их родители, полагаются на государство, больше - на свою собственную информативность.

Как работать и общаться с поколением Х

Несмотря на вышеперечисленные индивидуальные особенности, у большинства "иксов" наблюдается четкий жизненный план. Они знают, что необходимо закончить школу, поступить в институт, найти работу, жениться, родить детей и уйти на пенсию. Редкие представители поколения X игнорируют эти догмы - обычно, к 30 годам многие из них успевают обзавестись детьми и "осесть".

Будьте уверены, что такие люди окажутся пунктуальными и ответственными. Индивидуальность, присущая им, мешает делать работу ради работы, "иксам" необходимо объяснять, для чего они выполняют задачу. Чаще всего, представители поколения Х стремятся к нормированному графику и финансовой стабильности - им нужна уверенность. "Иксы" стараются искать баланс между семьей и карьерой, чтобы не повторять ошибок своих родителей.

Поколение Y

Маркетологи называют их "миллениалами" или "поколением NEXT" - дети, рожденные в период с 1984 по 2005 гг. Самоуверенные и активные, свободолюбивые и независимые - представители поколения Y, разительно отличающиеся от всех предыдущих категорий людей.

"Миллениалы" - значит "рожденные на стыке тысячелетий". На латыни слово "millen" означает "тысяча". Исследователи говорят, что поколение Y - самое тяжелое для восприятия, так как они были первыми, кто сызмальства зачерпнул большой ложкой всю прелесть информационных технологий.

Характерные черты поколения Y:

вера в то, что невозможное возможно;

нежелание сковывать себя узами брака и заводить детей;

постоянный поиск себя и своего места в мире;

непринятие ограничения свободы действий;

бунтарский дух и жажда познать мир.

"Поколение Некст" считает, что духовный и эмоциональный фактор человека важнее материального, поэтому многие представители долго не покидают родительский дом и не стремятся бездумно класть свою жизнь на алтарь национальной валюты - они созидают. "Миллениалы", в отличие от их родителей, могут выбирать себе не только профессию, но и место жительства, поэтому бесконечно пробуют свои силы в разных ипостасях, считая, что работа, прежде всего, должна приносить удовольствие.

Как работать и общаться с поколением Y

Люди данной категории зависимы от интернета и гаджетов, поэтому устаревшие методы обучения им чужды. Зачастую, полностью уничтожают в своем сознании важность обучения в университете, предпочитая специализированные оффлайн или онлайн курсы. Отличительной особенностью "игреков" можно назвать непреодолимую тягу к ощущению вечной молодости. Саморазвитие для них важнее всего, поэтому, общаясь с такими людьми, учитывайте их некую мечтательность.

С другой стороны, поколение Y живет под грифом либеральных взглядов, выбирая себя себя профессию в сфере IT, PR, медиа, маркетинга, моды или любой другой "свободной" ниши. Быстро "впитывают" информацию и знают, что в этом мире побеждает тот, у кого больше связей. Основную ставку представители поколения делают не на обучение, а на полезные знакомства. Кстати, именно "игреки" в период пандемии доказали, что удаленная занятость - жизнеспособная альтернатива офисной работе.

Поколение Z

Дети, рожденные с 2005 по 2015 гг - "зумеры" - те, кто способен разбить вдребезги всё, что было создано ранее. Поколение Digital и маркетинга, лучше, чем "игреки", разбираются в новых технологиях, потому что смартфоном пользуются практически с пеленок.

Читайте такжеУченые вырастили миниатюрный мозг с реагирующими глазамиВ то же время, представители поколения Z, чаще всего, не имеют собственного мнения. Они могут отказаться выполнять какие-либо действия просто, потому что не хотят. Заставить их невозможно, насильно обучить чему-то - тоже. "Зумеры" не понимают, зачем им это нужно и как пригодится в жизни. Для многих из них лидерами мнений стали известные личности из медиа-сферы, поэтому люди из самого младшего, на данный момент, поколения, полностью принимают их точку зрения. Позицию большинства "зумеров" можно описать одной фразой: "Я не буду учиться, я стану блогером".

Отличительные особенности поколения Z:

убежденность, что все люди равны и каждый может добиться желаемого;

тяга к новой информации, но актуальной на данный момент;

поверхностные знания о многом, проще говоря, обо всем и ни о чем;

сила воли, способность идти до конца;

эмоциональная зависимость от новых впечатлений.

В 2021-м году "зумерам" исполнится максимум 16 лет, поэтому рекомендаций о том, как с ними работать, мы дать не рискнем. Но общаться с ними не так уж и сложно - учитывайте факт того, что эти "цифровые детки" - новое слово в истории. Люди из поколения Z пытливы, амбициозны и жутко самоуверенны. Будучи под влиянием блогеров, подростки стремятся к славе. Единственная мотивация для них - саморазвитие. Только так, учитывая свою первичную выгоду, представители данного поколения согласятся что-то сделать для вас. Более того, постарайтесь убедить "зумеров" в том, что их мнение - бесценно.

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Автор: Кристина Кащавцева