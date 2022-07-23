Внутри гробницы находилось 370 керамических кувшинов с материалами для бальзамирования, однако самой мумии не нашли - гроб оказался пустым.

Археологи обнаружили тайную гробницу древнеегипетского полководца, управлявшего армией иностранных наемников.

Об этом сообщает Newsweek.

По словам ученых, египетский военный чиновник Вахибре-мери-Нейт отвечал за вербовку солдат из Малой Азии и с островов Эгейского моря.

Гробница датируется началом V века до н.э. Внутри нее археологи обнаружили крупнейший в Египте склад бальзамирования, в котором находилось 370 керамических кувшинов с материалами, использованными для мумификации полководца.

Команда также исследовала шахтную гробницу древнего сановника размером около 14 на 14 метров, а глубина около 16 метров. На дне шахты ученые обнаружили двойной саркофаг, поврежденный мародерами V века.

Внешний слой саркофага сделан из двух гигантских блоков известняка с декоративным внутренним гробом в форме человека. На гробе нанесены надписи из Книги Мертвых и описаны воскрешение полководца и путешествие в загробный мир.

Примечательно, что археологи не нашли мумию полководца, но обнаружили два деревянных ящика с 402 глиняными фигурками, созданными для того, чтобы служить ему в загробном мире.

Напомним, ранее в Канаде на золотых приисках нашли мумию мамонтенка, который жил 30 тысяч лет назад.

Вас также могут заинтересовать новости: