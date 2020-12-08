Киберспециалисты будут искать уязвимости в тестовом приложении, в котором не будут содержаться персональные данные украинцев.

Белым хакерам предлагают взломать "Дію" / фото УНИАН, Вячеслав Ратинский Белым хакерам предлагают взломать "Дію"

Министерство цифровой трансформации сегодня, 8 декабря, запустило конкурс («багбаунти») по поиску «белыми» хакерами (специалистами по компьютерной безопасности, которые специализируются на тестировании безопасности компьютерных систем) уязвимостей в мобильном приложении для оцифрованных документов «Дія».

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своем сайте.

"Сегодня Минцифра запустила багбаунти мобильного приложения Дія.

1 миллион гривень или 35 тысяч долларов тем, кто найдет уязвимость в Дії. Это будет челлендж для белых хакеров со всего мира на платформе Bugcrowd. Тестирование продлится до 15 декабря», - говорится в сообщении.

Поиск уязвимостей продлится до 15 декабря.

Минцифры реализует этот проект совместно с Программой Агентства США по международному развитию USAID «Кибербезопасность критически важной инфраструктуры Украины».

Как сообщал УНИАН, 27 ноября Министерство цифровой трансформации объявило о предстоящем запуске конкурса по поиску уязвимостей в мобильном приложении для оцифрованных документов «Дія» с призовым фондом 1 млн грн.

По словам Федорова, киберспециалисты будут искать уязвимости в тестовом приложении, в котором не будут содержаться персональные данные украинцев.

Государство в смартфоне

В начале года Министерство цифровой трансформации провело презентацию мобильного приложения "Дія" и национальной онлайн-платформы "Дія. Цифровое образование"»

Дополнение "Дія"- это специально разработанное приложение в рамках проекта по диджитализации государственных услуг, созданное для граждан Украины. В этом приложении можно хранить оцифрованные версии своих документов.

Сейчас пользователям приложения доступна возможность использовать ряд цифровых версий документов с помощью смартфона: электронные паспорта( заграничный и ID-карта), студенческий билет, водительское удостоверение, полис гражданского автострахования, свидетельство о регистрации транспортного средства, свидетельство о рождении и тому подобное.

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Автор: Павел Степанец