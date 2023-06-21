На Солнце зафиксировали вспышку с выбросом корональной массы.

Крупная вспышка вспыхнула на Солнце. Излучение от нее попадет на Землю. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, вспышка произошла в активной области Солнца 20 июня. Событие длилось около 44 минут.

Ученые зафиксировали радиоизлучение типа II с оценочной скоростью 1027 км/с. Как сообщается, выбросы типа II происходят в связи с извержениями на Солнце и обычно указывают на выброс корональной массы.

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Также было зафиксировано радиоизлучение типа IV, что предполагает сильный корональный выброс и бурю солнечной радиации.

Прогнозируется, что Земля окажется под ударом, пик которого придется на Северную и Центральную Америку, а также некоторые части Южной Америки. Однако на Европу также буде оказано влияние, хоть и не такое сильное.

Отметим, что обычно вспышки на Солнце приводят к магнитным бурям на Земле. Влияние магнитных бурь особенно могут ощущать метечувствительные люди, беременные и пожилые.

Чтобы защититься от магнитных бурь, важно вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек и заниматься физической активностью.

По прогнозам, ближайшая магнитная буря ожидается 30 июня. Прогнозируется, что это будут незначительные магнитные колебания.

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